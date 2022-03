Ministerio Público lo protegería

La ciudadana peruano-colombiana, Yuly Lorena Ardila Romero, denunció públicamente al médico Jesús Manuel Mori Vara quien trabaja en la oficina del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, unidad médico legal II de Huánuco, por no cumplir con el pago de la manutención de su hijo menor desde el 2017.

Ardila Romero denunció que el año 2017 llegaron a una conciliación luego de divorciarse, donde Mori Vara, debería pasarle como manutención la cantidad de S/. 1400 soles mensuales, pero desde el 2018 perdió comunicación y no deposita ni un sol.

Al no tener comunicación alguna con Mori Vara, Lorena Ardila tuvo que venir desde Colombia, para exigir justicia. Según contó, los documentos de las denuncias en contra del mal médico no caminan porque al parecer por trabajar en el Ministerio Público lo estarían protegiendo. “Tuve que venir desde Colombia, haciendo un esfuerzo económico y los documentos no avanzaban, tuve que ser yo quien lleve los documentos de un lado a otro, hice el trabajo que lo debería hacer la justicia de Perú”, expresó.

Por otro lado, se sintió vulnerada en sus derechos y los derechos de su hijo de 16 años, quien no puede iniciar sus estudios superiores por falta de dinero. “Reclamo porque me siento vulnerada en mis derechos como mujer y como madre, mi hijo no puede iniciar sus estudios superiores por no tener la economía respectiva, como se sabe acá en Perú, como en Colombia la manutención de los hijos es hasta que terminen sus estudios y sean profesionales”, recalcó.

Fuimos en busca del médico a la oficina donde trabaja para buscar su versión, pero lamentablemente estaba de descanso, según el personal de seguridad de dicha institución.