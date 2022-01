Despiden injustificadamente a trabajadores del Colegio de Ingenieros

Trabajadores del Colegio de Ingenieros denuncian haber sido despedidos de sus cargos de manera intempestiva y sin previo aviso.

El día de ayer durante la mañana, José Coz, cuyo cargo es el de abogado y contador del Colegio de Ingenieros, dio aviso al diario AHORA sobre el despido de ocho trabajadores. El hecho ocurrió sin previo aviso o algún documento en el que se les comunicara que no iban a laborar más dentro de dicha institución.

Asimismo, Coz refiere que los trabajadores se dieron con esta ingrata sorpresa cuando llegaron ayer por la mañana a cumplir con sus labores como todos los días y no les permitieron ingresar. Incluso, vieron que las chapas de las puertas de sus oficinas habían sido cambiadas y ellos no podían ingresar. Los motivos por los que fueron removidos de sus cargos, son, hasta ahora, un misterio que buscan se les explique.

“No sabemos nuestra situación laboral. Ahorita están pasando una entrevista informal con todos los trabajadores porque prácticamente ya han puesto nuevos trabajadores, todos estamos aquí ahorita. No se nos ha notificado nada, simplemente al llegar nos enteramos que ya no vamos a trabajar más. Somos en total ocho los que hemos sido despedidos y de esto es responsable el vicedecano”, expresó José Coz.

Además, explicó que el decano del Colegio de Ingenieros no tendría que ver con este suceso puesto que, al enterarse de lo que ocurría en las instalaciones de la institución, pidió que por lo menos los dejaran ubicarse en el patio para poder conversar con los trabajadores afectados. Dentro del grupo de los trabajadores removidos de su cargo se encuentran personas que han laborado por más de cuatro años y también desconocían el porqué de sus despidos.

“Nadie tiene ningún documento a través del cual se les haya comunicado sobre sus despidos. Hasta ahora no sabemos el motivo por el cual no van a renovar nuestros contratos, pese a que, aún tenemos funciones que cumplir, es más, hasta ahora tenemos las llaves de nuestras oficinas y dentro de ellas están nuestros objetos personales que tampoco nos dejan retirar. Entonces, no podemos hacer nada porque de forma matonesca los vigilantes nos retiran” dijo Coz.

Las entrevistas a los trabajadores continuaban mientras los demás esperaban con mucha angustia saber qué pasaría con ellos y sus trabajos. Mientras tanto, la prensa fue retirada de manera violenta y no permitieron cubrir más dicho suceso.