Detenido dueño de canal de TV quien habría mandado a matar a su propia hermana

El ocho de diciembre, Néstor Gerardo Rodríguez Acosta, actual propietario del canal de Televisión UTV-PUCALLPA, habría adelantado 500 soles a Wagner Cárdenas Pinedo, alias “Papujo” de 29 años, para presuntamente asesinar a su hermana, Brenda Célica Rodríguez Acosta de Ramos. Tres días después, “Papujo” consumó el hecho.

“Papujo” llevaba semanas dándole largas a John Cristian Vasquez Ruíz (27), esposo de la regidora, quien lo contrató primero para asesinar al empresario de televisión.

El viernes 14 de enero fueron detenidos por personal de la división de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), los sicarios Wagner Cárdenas Pinedo, alias “Papujo” y Nixon Ruíz Tello de 28 años, acusados de ser autores materiales del crimen contra Brenda Célica Rodríguez Acosta de Ramos, de 32 años, regidora del Concejo Provincial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP).

Como se recuerda, la joven regidora fue asesinada a sangre fría junto a su esposo John Cristian Vasquez Ruíz de 27 años, el último 11 de diciembre en el recreo campestre “La Pachanga”, de su propiedad.

Asimismo, fue detenido en la sede de Ucayalina de Televisión (UTV), el empresario y dueño de esta casa televisiva, Nestor Gerardo Rodríguez Acosta, por ser – según tesis de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha-, el autor intelectual del asesinato de la joven pareja.

INVESTIGACIÓN

Una brigada especial de la División de Homicidios de Lima realizó las investigaciones en tiempo récord y recabaron información en la periferia de Pucallpa.

Los líos familiares eran conocidos entre los hermanos, incluso semanas antes, circuló un video en el que Brenda Rodríguez señala a su hermano y a su madre, Elena Acosta Fachín de 63 años, de ponerle candado a su negocio cerca al Hospital Regional. Este video también es citado en el documento de detención preventiva.

Según información de la policía, ese mismo día (11 de diciembre de 2021), mientras los hampones se reunían para beber whisky, llegó a esa reunión Néstor Rodríguez Acosta, y les invitó cocaína. Fue allí donde “Papujo” le confesó el encargo que la pareja de su hermana, John Vásquez Ruiz, le dio. “Oye lo que tú me dices es cierto, su marido de la ‘Dacha’, como es mi primo, me ha buscado para darte vuelta y me ha dado un billete, ahora ya depende de ti. Yo lo paro porque te conozco desde hace años. Por eso es que ahora te llamé para encontrarnos y conversar todo”, le contó el asesino a Nestor Rodríguez Acosta.

Rodríguez Acosta ofreció mejorar la oferta y adelantó 500 soles al hampón, “pero la chamba que sea lo más pronto”, le habría indicado.

Cuatro balas, dos en el pecho y dos en el abdomen, acabaron con la vida de Jhon Vásquez, a quien antes de disparar, el asesino le llamó por su nombre “Cristian”. También un balazo en la frente ultimó a la regidora Brenda Rodríguez.

Cuatro sicarios implicados en el crimen, Wagner Cárdenas Pinedo, Jeison Javier Chung Wesember, Walter Luis Guevara de Souza y Nixon Ruiz Tello, recibirían cadena perpetua, mientras que el dueño de Ucayalina de Televisión se acogería a la Conclusión Anticipada, para tratar de aminorar la sentencia a una no menor a 15 años.

La orden de detención fue emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pucallpa. El móvil de este asesinato sería una venganza por disputa familiar (herencia), reveló una fuente de la Dirección de Investigación Criminal.

TESTIGO CLAVE

De acuerdo a las investigaciones, los detectives lograron captar a un testigo que tenía información relevante y valiosa. A esta persona se le otorgó un código de reserva, pues refiere haber estado durante los actos preparatorios que venían realizando los presuntos autores para atentar contra la vida de Brenda y de Jhon.

DATO. Esta misma banda había participado en otros hechos por lo que se solicitó a la Dirección de Criminalística de Lima realizar pericias balísticas forenses de homologación de balas extraídas de Emerson Kepler Tello Guerra, consejero regional de Ucayali, asesinado, y de las balas extraídas a Brenda Célica y de su conviviente Jhon Vásquez. Todos los proyectiles fueron disparados con una misma arma de fuego.