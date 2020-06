Dexametasona: el primer fármaco probado que reduce mortalidad ante la amenaza del coronavirus

Científicos de la Universidad de Oxford han demostrado que un medicamento barato y ampliamente disponible como la dexametasona puede ayudar a salvar la vida de pacientes gravemente enfermos con coronavirus.

El tratamiento en dosis bajas de dexametasona disminuyó el riesgo de muerte en un tercio para los pacientes con ventiladores. Para aquellos con oxígeno, redujo las muertes en un quinto, informaron los expertos del Reino Unido.

El medicamento es parte de la prueba más grande del mundo que prueba los tratamientos existentes para ver si también funcionan para el coronavirus.

“Si el medicamento se hubiera utilizado para tratar pacientes en el Reino Unido desde el comienzo de la pandemia, se podrían haber salvado hasta 5000 vidas”, dijeron los especialistas.

Pacientes de alto riesgo

La data demuestra que alrededor de 19 de cada 20 pacientes con coronavirus se recuperan sin ser ingresados ​​en el hospital. De los que ingresan, la mayoría también se recuperan, pero algunos pueden necesitar oxígeno o ventilación mecánica.

Y estos son los pacientes de alto riesgo que la dexametasona parece ayudar. El medicamento ya se usa para reducir la inflamación en una variedad de otras afecciones, incluidas la artritis, el asma y algunas afecciones de la piel.

Y parece ayudar a detener parte del daño que puede ocurrir cuando el sistema inmunitario del cuerpo se sobrecarga mientras trata de combatir el coronavirus. Esta reacción exagerada, una tormenta de citoquinas, puede ser mortal.

En el ensayo, dirigido por un equipo de la Universidad de Oxford, se administró dexametasona a unos 2000 pacientes del hospital y se comparó con más de 4000 que no.

Para los pacientes con ventiladores, redujo el riesgo de muerte del 40 % al 28 %. Para los pacientes que necesitan oxígeno, redujo el riesgo de muerte del 25 % al ​​20 %.

El investigador jefe, el profesor Peter Horby, dijo: «Este es el único medicamento hasta ahora que se ha demostrado que reduce la mortalidad, y la reduce significativamente. Es un gran avance».

El investigador principal, el profesor Martin Landray, dijo que «los hallazgos sugieren que se podría salvar una vida para: cada ocho pacientes con ventilador, cada 20-25 tratados con oxígeno, hay un beneficio claro», dijo.

El tratamiento es de hasta 10 días de dexametasona y un medicamento que está disponible a nivel mundial.

Cuando sea apropiado, los pacientes del hospital ahora deben recibirlo sin demora, dijo el profesor Landray a la BBC.

Precaución

Las personas no deberían salir y comprarlo para llevarlo a casa. La dexametasona no parece ayudar a las personas con síntomas leves de coronavirus que no necesitan ayuda con su respiración.

El ensayo de recuperación, que se inició en marzo, también analizó el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, que posteriormente se abandonó en medio de preocupaciones, porque que aumentó las muertes y los problemas cardíacos.

Por otro lado, el medicamento antiviral remdesivir, parece acortar el tiempo de recuperación para las personas con coronavirus.