Día de la Identidad Huanuqueña

En una reciente entrevista con el padre Osvaldo Rodríguez nos ilustra con ejemplos y su manera de vivir la vida, que la identidad es amar lo nuestro. En otras palabras, amar su geografía, recordar su historia, estar orgullosos de nuestra cultura y el punto de partida para decir que esto es identidad, es entender y conocer lo nuestro.

Con la sabiduría que lo caracteriza, indica que no se puede amar lo que no se conoce. Dicho esto, si uno ama a su región, a su tierra, a su cultura, la protegerá, defenderá y revalorará continuamente.

Para los que amamos y conocemos nuestra historia y cultura, sabemos que tenemos mucho que amar a nuestra región, por decir, nuestro impresionante bagaje cultural, espectacular geografía, nuestras familias, nuestra gente…

Es importante recalcar que los principales encargados de la difusión de las costumbres y cultura a los niños, son los padres de familia, posteriormente, se deberían de dar en las escuelas desde el nivel inicial, primaria y secundaria, y por supuesto en la universidad.

Recordemos que cada distrito y provincia de nuestra región tiene sus particularidades, y éstas tienen que ser atesoradas y mostradas, tanto a los ciudadanos locales como a los turistas que nos visitan.

Sin embargo, si sucede todo lo contrario, si las personas no conocen de su legado cultural e histórico, nunca lo valorarán y menos lo defenderán. Terminarán traicionando a su pueblo. Eso, penosamente, está sucediendo con algunas autoridades, e inclusive con la autoridad regional. Si bien es cierto que nuestra región nunca fue líder a nivel país en aspectos relacionados al Estado, ahora no solo estamos de último en todo, sino más pobres, con menos inversión y mayor corrupción, y lo peor, este fin de semana de nuevo ha empezado a morirse la gente por la pandemia, después de solo tres días de no registrarse alguna muerte.

Enfrentaremos la tercera ola casi como al inicio de la pandemia, con muchas limitaciones y sin plantas de oxígeno suficientes.

A pesar de las grandes negligencias de estas autoridades y de las miles de vidas perdidas, no se ha mostrado ningún avance en las investigaciones para detectar responsables.

Penoso y, tal vez, solo tomarán cartas en el asunto cuando se vean directamente afectados por la pandemia, esperemos que no sea así.

Para concluir, felicitamos la iniciativa del padre Osvaldo Rodríguez, ya que gracias a él se ha instituido el Día de la Identidad Huanuqueña. Es la continuación de los festejos del aniversario de Huánuco, donde se puede ver a la ciudadanía con las vestimentas tradicionales que usaban nuestros abuelos y danzando en las calles y plazas, con mucha alegría y demostrando nuestro Huánuco en toda su dimensión.