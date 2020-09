Diecinueve miembros del plantel de Boca Juniors están infectados con COVID-19

Según informó TyC Sports, serían 19 los infectados por coronavirus en el plantel de Boca Juniors, aunque todavía se espera por el comunicado oficial por parte del club.

Miguel Ángel Russo abandonó la burbuja sanitaria por precaución y no estará presente durante los próximos entrenamientos. El dato clave es que el entrenador no compartía el micro con los jugadores, sino que se trasladaba en su vehículo particular.

La institución Xeneinze emitió un comunicado en el que indica que se han tomado las medidas y protocolos necesarios para evitar más contagios. En dicho documento, se evitó dar nombres y cantidad de contagios.

“Por estos motivos, y para extremar las medidas de seguridad sanitaria, se aísla en sus respectivas habitaciones a toda la delegación, y se suspenden los entrenamientos por 72 horas, tras lo cual se realizarán nuevos tests PCR”, señala Boca en la misiva.

TyC informó que algunos futbolistas como Esteban Andrada, Javier García, Franco Soldano, Carlos Izquierdoz y Leonardo Jara presentaban síntomas del nuevo coronavirus, situación que obligó al club a adelantar los testeos.

Cabe recordar que Boca Juniors tiene programado un partido ante Libertad de Paraguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores, el cual debe realizarse en próximo 17 de setiembre, es decir, en 18 días.