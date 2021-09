Diego Godín, zaguero central de la Selección Uruguaya, lanzó una advertencia a nuestra Selección previo al partido de esta noche.

En Uruguay existe plena confianza de hacer bien las cosas ante Perú en Lima; así lo hizo saber el defensor Diego Godín, quien señaló que la selección charrúa afrontará el partido en un buen momento futbolístico.

“Queremos confirmar el crecimiento que se tuvo en las dos fechas de Eliminatorias y Copa América. Fuimos muy autocríticos y se fue de menos a más”, señaló el veterano zaguero oriental a los medios de prensa.

“En los últimos partidos de Copa conseguimos un buen funcionamiento, solidez defensiva, volumen de juego, pero nos faltó el gol y al fútbol se gana con goles, pero es importante lograrlo ahora porque son nueve puntos que pueden ser decisivos para ir al Mundial de Qatar”, agregó Diego Godín.

Además, el zaguero del Cagliari italiano destacó que los puntos que se disputarán en esta triple fecha “son fundamentales” y valoró que dos de los tres compromisos de la Celeste los jugarán de locales y con el regreso del público a las tribunas.

El defensor dijo no preocuparse por las bajas de Edinson Cavani y Luis Suárez, que sufrirá la selección de Uruguay. “Ya hemos jugado sin ellos, pero siempre son importantes. Luis, Edi, Sebastián (Coates), todos lo son. Porque no son solo 11 jugadores o 90 minutos, hay un grupo, una convivencia y ahí todos son importantes y ni qué hablar dentro de la cancha. Tenemos jugadores en un buen momento y que van a dar todo por el equipo”, resaltó.

Sin embargo, Diego Godín no ocultó cierto fastidio por el tema de los permisos que vienen denegando los clubes europeos a sus futbolistas. “Solo voy a decir que la competición está desvirtuada por lo sucedido. No es normal que las selecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables. En nuestro caso nos toca no contar con Edi y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio”, sentenció.