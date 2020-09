Diego Morales: “Se hizo lo posible por sostener el resultado pero no se pudo”.

En el partido que cerró la jornada 14 de la Liga 1 Movistar, FBC Melgar venció por 1-0 a Alianza UDH en el encuentro que se jugó en el Estadio de San Marcos.

Al finalizar el encuentro, la figura del partido, Diego Hernan Morales, brindó una entrevista para la televisión y en referencia al transcurso del partido manifestó: “11 contra 11 era un partido parejo, el esfuerzo de los muchachos fue importante durante los 90 minutos, lamentablemente en la última jugada nos hicieron el gol y a pesar de las decisiones del árbitro supimos dejar todo dentro del gramado de juego, hice un buen partido, pero no me fijo en aquello me fijo en el resultado final porque eso implica a todo mi equipo, me quedo con la entrega que se puso luego de las expulsiones.

Sobre el arbitraje del Sr. Victor Hugo Carrillo, Morales dijo: “Ojala que en algún momento nos favorezcan, espero que tanto a ellos como a nosotros nos traten de igual manera, hubo jugadas que ellos cometieron en las que ni los amonestó, algo distinto con nosotros que en una jugada expulsaron a un compañero, hay mucha bronca en el grupo, pero quedó demostrado que pasé lo que pasé vamos a dejarlo todo”.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo a la familia Cámara, la entrega que hoy pusimos todos los muchachos fue para él, espero que Dios los consuele en este mal momento”, finalizó el capitán azulgrana.