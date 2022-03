Tras la denuncia pública realizada por el presidente de la comunidad campesina de Quicacán en la que afirma la existencia de un presunto favoritismo en el proceso de transferencia de los terrenos, el director regional de Agricultura, Roy Cruz Domínguez, manifestó que, últimamente, han aparecido muchos usurpadores que han querido adjudicarse estos terrenos que ya poseen dueños.

“El problema de Quicacán viene desde hace mucho. En su momento, en el año 2011, que fui director regional de Agricultura también pretendían hacer esa adjudicación a los verdaderos posesionarios que, en ese tiempo eran algo de 39. Sin embargo, los señores ya no están, han fallecido por los años que pasaron, pero luego aparecieron los hijos, las esposas, los nietos, etc., y todo se ha proliferado”, expresó.

Cruz Domínguez detalló que en el 2016 se hizo una adjudicación de títulos de propiedad y a consecuencia de ello hay dos o tres grupos que se quieren llamar la comunidad campesina, pero no están reconocidos ni tienen la titularidad.

“Hay dos comunidades campesinas una que está reconocida y otro que no tiene la titularidad de nada además está la cooperativa, o sea, todos contra todos esos terrenos ya están posicionados ahora que después de ello cada uno de estos señores vende sus terrenos a otras personas ya eso es asunto de ellos”, afirmó.

Asimismo, resaltó que en ninguno momento les ha firmado nada que adjudique algún título de propiedad.

“Yo soy la primera persona que les ha dicho a toditos ellos que no les iba adjudicar porque ustedes no son dueños entonces yo no he firmado nada, ahora quieren hablar lo que les conviene, pero jamás les he firmado y les he atendido a todos”.