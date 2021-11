Director de la GUE LP confía que MPHco demuela construcción ilegal

El director de la Gran Unidad Educativa (G.U.E.) Leoncio Prado, César Chávez Cabrera, se mostró confiado de que la construcción que están realizando en el local del Club Central, sea demolida por orden de la municipalidad de Huánuco (MPHco).

El director dijo que esa construcción es ilegal y no tienen permiso del propietario que es el colegio Leoncio Prado, por lo que se debe detener esa obra por estar en proceso legal: “Es una construcción totalmente ilegal, no tienen permiso de construir y tampoco licencia de la municipalidad, por ende, esa obra no debe seguir, yo confío que las autoridades que van a demoler esa obra” expresó Chávez la mañana de ayer, al salir de una reunión que sostuvo con el gerente municipal, Morizaki Ramírez Paredes.

Según indicó el director del colegio Leoncio Prado, el gerente municipal le manifestó que se está armando una estrategia legal para detener y demoler esa construcción.

“Somos respetuosos de las normas y de los procesos legales, por eso no podemos hacer nada y tampoco puedo estar convocando a marchas a los padres de familia, más aún cuando estamos en esta emergencia sanitaria. Vamos a esperar que resuelvan la casación en Lima y seguramente será favorable para el colegio”, puntualizó Chávez Cabrera.

Respecto a la denuncia pública del padre de familia, César Tucto López, sobre actos de corrupción dentro de la institución, el docente dijo que no hará caso a esas denuncias y que Tucto no representa a nadie en el colegio: “No voy a responder a ese señor”, sentenció.