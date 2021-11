Director de Red de Salud de Puerto Inca confirmó que contrató a la madre de su hijo

Tras la denuncia pública realizada con respecto a un presunto caso de nepotismo en la red de salud de Puerto Inca, el director de dicha institución, Dany Daniel Santillán Leaño salió a excusar la contratación de la obstetra Oriana Pilar Rondón, quien curiosamente es su pareja y la madre de su hijo. Dijo que se realizó debido a la necesidad que existía de cubrir un área donde no se contaba con personal.

“Nosotros hemos actuado con la sana intención de salvaguardar esa área en la que no teníamos profesional, puesto que tuvimos un montón de pendientes en esa área muy sensible, donde hay que derivar expedientes de referencia, expedientes de sepelio que tienen periodo de caducidad de 60 días, si no se envían esos expedientes se perjudica la ejecutora y los usuarios”, afirmó.

Santillán Leaño destaca que Oriana Rondón fue contratada para realizar el monitoreo de las áreas de prestaciones del niño, materno, salud mental y telesalud para cumplir con los indicadores de Seguro Integral de Salud.

“Decidimos que se haga la contratación a ella porque ya conocía y tenía bastante experiencia en el tema incluso había muchos pendientes que ella misma podía resolver, entonces hacemos los requerimientos por los meses septiembre, octubre y noviembre por un salario de 3 mil soles por mes que en su totalidad suman 9000 mil soles, pero nunca se desembolsó dicha cifra”, dijo.

Asimismo, destacó que no se procedió a contratar a otra persona porque no existía la vacante para el cargo.

“A partir del 8 de marzo no podíamos hacer ningún tipo de Contrataciones, y es más, nosotros como ejecutora no tenemos plazas vacantes para poder cubrir, lo único que nos quedaba era hacer un contrato por locación de servicio. Cuando tomamos la decisión de hacer este requerimiento ya nosotros no teníamos una relación, pero si estaba embarazada”, aseveró.

Por su parte, el director regional de salud Carlos Segovia manifestó que se ha enviado un memorándum a la red de salud de Puerto Inca para poder conocer los descargos.

“Nosotros apenas tuvimos conocimiento de la noticia hemos cruzado el memorándum 754 para que nos haga llegar el descargo correspondiente a la vía administrativa para ver qué sustento tiene para nosotros luego actuar con respecto a lo que se compruebe, yo no soy juez ni fiscal, solo pido que esperemos a que las instancias correspondientes decidan”.

Segovia señaló que se realizarán supervisiones para evitar que este tipo de casos vuelvan a presentarse en alguna de las redes.

“Vamos a estar supervisando que esto no se replique en otras redes de salud. Sin embargo, todavía no se pueden hacer señalamientos debido a que esta investigación debe pasar por un proceso. Esto es como cuando se hace un juicio siempre que no haya llegado hasta la última instancia y no se tenga una sentencia no se puede decir que es responsable o que hay un delito”.

De acuerdo a la denuncia realizada por el consejero regional, Amancio del Águila, los involucrados habrían cometido nepotismo, cobro indebido, colusión, peculado y otros; por lo que anunció que el informe será presentado al pleno del Consejo Regional de Huánuco y luego se derive a las instancias correspondientes.