Director del hospital Hermilio Valdizán negó haber agredido a su expareja

Señaló que no dará detalles porque es un asunto íntimo y descartó renunciar a su cargo

Tras casi dos semanas de silencio, el director del Hospital Regional Hermilio Valdizán, Brady Caipa Enríquez, negó haber agredido a su expareja el pasado 30 de agosto, durante la celebración por el Día de la Enfermera.

“En primer lugar, ese hecho no ocurrió dentro del lugar, ni hora de trabajo. Segundo, esas afirmaciones son falsas, no habido más que un intercambio de palabras, así que no ha habido tal agresión como se menciona”, declaró.

Cabe precisar que el hecho fue denunciado por la expareja del galeno y actual trabajadora de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco, Rose Branchacho, a través de sus redes sociales, donde publicó los supuestos videos de la agresión física.

Caipa Enríquez, señaló que es un tema íntimo, por lo que no quiso dar más detalles de lo sucedido. No obstante, manifestó que está en contra de todo tipo de violencia física y psicológica contra la mujer.

Rechazó la posibilidad de renunciar a su cargo, puesto que considera que el problema fue suscitado extralaboralmente.

Asimismo, resaltó que su puesto es de confianza, por lo que seguirá trabajando hasta que las autoridades rectoras de salud de Huánuco digan lo contrario.

Explicó que el trasfondo de la denuncia en su contra, es un tema de intereses personales, por los cambios que se han realizado en varias jefaturas, tras las denuncias de pagos y contratos irregulares que su despacho realizó.

“Hubo una serie de irregularidades que hemos encontrado y estamos tratando de reordenar el hospital, estamos entrando también al tema del control de asistencias digital”, agregó.

Con respecto a las críticas en su contra, Caipa Enríquez sostuvo que cuando ingresó el hospital regional únicamente se tenía una sala de operaciones y a la fecha ya cuenta con cuatro.

“También solo tenía seis anestesiólogos y ahora cuentan con 16, hemos operado a más de 100 pacientes que han estado en espera”, se defendió.

Por otro lado, Caipa Enríquez señaló que están lanzando un concurso CAS 002 para reforzar la cantidad de especialistas con 230 trabajadores asistenciales y 50 plazas administrativas.

Mencionó que está haciendo lo posible para abrir una unidad oncológica y brindar quimioterapia ambulatoria en el Hermilio Valdizán.