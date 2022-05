Dirigente de Coalición reveló que Erasmo Fernández le ofreció puesto en el Gorehco

La dirigente de dicha organización ciudadana, Adela Isla Vigilio, ratificó que fue convocada por el gobernador Erasmo Fernández Sixto, para asumir un puesto en su gestión, sin embargo, no ha tomado una decisión hasta el momento.

“Yo sé que como profesional podemos apoyar con nuestro trabajo, sin embargo, a mí me han propuesto, pero no un cargo de confianza, y lo he estado pensando y a la vez estoy viendo el cambio que se está dando ahora y justamente estoy en eso”, confesó.

Ante las duras críticas que ha suscitado la designación de uno de los miembros de La Coalición en la nueva gestión de Fernández, manifestó que su agrupación, así como cualquier persona, son libres de optar por un cargo.

“No es que nosotros no seamos profesionales, yo creo que sí tenemos derecho y no nos pueden criticar o discriminar por un trabajo, es más no se entiende porque tanto rechazo de asumir un cargo cuando muchas veces ha asumido gente corrupta o cuestionada por hechos de corrupción”, sostuvo.

En cuanto a la sesión descentralizada resaltó que le gustaría que se propusiera un plan piloto anticorrupción.

“Como parte de la organización Coalición me gustaría pedir que se haga un plan piloto anticorrupción ya que se está dando esta reunión de los ministros que está organizando la PCM esperamos que en esta sesión descentralizada tengan voz y voto los dirigentes que han estado en pie de lucha por muchos años”, indicó.