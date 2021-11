Dirigente de Fenutssa Dignidad niega injerencia en contrato de familiares

La secretaria nacional de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Ecosistema, Ana María Valdivia Elguera, desmintió que haya tenido algo que ver en la contratación de sus familiares en el concurso público para plazas en la Red de Salud de Huánuco.

Valdivia Elguera, afirmó haber sido invitada para ser veedora del concurso CAS temporal nº 002-2021-Cas- RSHCO-(D.U. Nº 083-2021), pero negó haber interferido en el proceso de calificación que le compete a la comisión evaluadora de dicho concurso.

La dirigente negó que todas las personas señaladas sean sus parientes, excepto su cuñada. De quien dijo que tiene todo el derecho a presentarse a un concurso y el derecho a trabajar. “Mi cuñada se presentó como cualquier otra persona. No hay ley o norma que le prohíba presentarse a un concurso público donde yo soy veedora. Las otras personas no son mis familiares y además no han ingresado. No es justo que a todas las personas que se apellidan Valdivia, digan que son mis familiares”, expresó.

Por otro lado, dijo que la persona que denuncia estos hechos, Mónica Caloretti. No tendría moral para hacerlo puesto que no es dirigente de la Fenutssa desde el año 2019. Además, según Valdivia, Caloretti también habría intercedido para que en un concurso anterior favorecieran a su hija, que es médico, para ser trasladada de Ayacucho a Huánuco.

Respuesta

Por su parte Mónica Caloretti, respondió a los cuestionamientos de Ana María Valdivia, indicando que el cargo que ocupa en la Fenutssa como secretaria general sí se ha vencido el año 2019, pero están en el proceso de elecciones para entregar el cargo.

“En noviembre entregaremos el cargo a los nuevos secretarios generales, mientras no se entregue, nosotros todavía somos los actuales dirigentes de la Federación”, precisó.

Respecto a su hija, dijo que ella como médico se presentó a un concurso público con todo el derecho que le asiste y fue contratada por los pergaminos que tiene.