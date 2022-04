Dieron resolución favorable a presunta dueña de terreno

La dirigente de los pobladores del AAHH Aparicio Pomares, Ivet Cisneros Ureta, denunció que detrás del informe legal del asesor legal de la municipalidad de Huánuco, Jorge Raúl Oyarce Estrella, habría pagos irregulares porque después de haberles dado la constancia de posesión, el abogado le dio una resolución favorable a la presunta dueña del terreno, Rosa Luz Verastegui Ponce.

Según Cisneros Ureta, Rosa Luz Verastegui Ponce nunca presentó los documentos que acrediten la titularidad del terreno; sin embargo, la están favoreciendo desde la municipalidad de Huánuco.

“El alcalde no tiene pantalones para decidir y mandar en esta municipalidad, si tuviéramos un alcalde con principio de autoridad y sus funcionarios no le pasan por su cabeza, la población no tendría que estar autoconvocándose para hacer protestas”, expresó la dirigente vecinal.

En la reunión sostenida el día de ayer con el alcalde José Villavicencio, el burgomaestre habría mostrado su sorpresa por la decisión del abogado. “Bajo qué informe técnico el abogado se ha pronunciado”, habría dicho con indignación el alcalde.

Para Ivet Cisneros, habría pagos de dinero para favorecer a Rosa Luz Verastegui la supuesta dueña del terreno en cuestión y litigio desde la gestión Giles Alipazaga.

“Posiblemente haya sido por dinero, porque no hay otra manera, hay un informe legal sin un informe técnico”, puntualizó.

Finalmente, dijo que 70 posesionarios que conforman familias de 4 o 5 personas se ven perjudicados justo cuando estaban realizando sus trámites para la instalación de medidores de luz y agua.

Dato.- La municipalidad dio 15 días de plazo a Rosa Luz Verastegui Ponce para que presente sus documentos que le acrediten como titular del terreno; de lo contrario en lapso de 5 días la muni