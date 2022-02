Dirigentes de coalición regional convocan a plantón para hoy

A partir de las 09:00 de la mañana, los dirigentes de coalición regional realizarán un plantón frente al ministerio público anticorrupción para rechazar el silencio de los jueces y fiscales ante los indicios de corrupción presentados por la Contraloría General de la República en su último informe, así lo manifestó la dirigente de dicha organización Leidy Villar Castro.

“Este plantón estará dirigido a los jueces y fiscales que no están haciendo óptimamente su trabajo, porque ya nos hemos cansado de esperar a que hagan algo frente a los indicios que les ha pasado la Contraloría con el tema de las laptops, no se manifiestan, no sacan un comunicado, no dan información a la población, es más, nosotros como colectivo tenemos toda la potestad de pedirle información y tampoco se nos está brindando”.

Villar Castro resaltó que han denominado a esta manifestación el plantón del desprecio ya que es inaudito que el sistema de justicia haya decaído tanto, no solamente en los casos de corrupción, sino también en los casos de desapariciones y muertes.

“Nadie confía en nuestra justicia, se han visto tantos casos de desapariciones, de muertes que no son resueltas en nuestra ciudad y nosotros nos preguntamos ¿Por qué pasa esto? porque nunca se resuelven los casos que tanto claman de justicia y es porque lamentablemente todo el sistema del poder judicial es prácticamente una mafia donde si no tienes dinero no alcanzas la anhelada justicia”.

Finalmente, exhortó a la población a participar en esta lucha en contra de la corrupción de Juan Alvarado.