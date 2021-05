Dirigentes evalúan la campaña de Alianza UDH ante la ola de críticas publicadas en las redes sociales sobre la mala campaña del Alianza Universidad en la Fase 1 de la Liga 1. Los dirigentes vienen evaluando el trabajo del comando técnico, principalmente del entrenador Ronny Rebollar.

Los resultados no han ido de acuerdo con la inversión realizada por el club, ni con el nivel futbolístico de los jugadores contratados.

Revollar ya habría perdido credibilidad en la mayoría de los dirigentes, quienes serían de la posición de destituirlo, no solo por los malos resultados, sino porque habría perdido el respeto del plantel.

Una fuente del club afirmó que el equipo no tiene una idea de juego y que en todos sus partidos deambula en el campo sin saber qué hacer, que el técnico no puede manejar el grupo, los jugadores no lo quieren y no lo obedecen porque no tiene buen trato.

Señala que el año pasado un diario deportivo de la capital publicó una nota afirmando que en los entrenamientos constantemente se producían riñas e insultos.

Al parecer, todo ello repercute en los resultados y por eso la situación se agrava.

En el Facebook del club, los hinchas opinan que ya debe haber cambio en la dirección técnica antes de que sea demasiado tarde.