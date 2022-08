Dueño de perro pitbull desmiente amenaza a ciudadana

Tras la denuncia presentada por Estela Torres, quien afirmó haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de Juan Morales Eufracio.

El acusado desmintió dicha denuncia y señaló que su perro no ha atacado a Torres. No obstante, aseguró que viene siendo hostigado por la denunciante.

“Estoy desmintiendo a la señora Estela, que siempre se la pasa hostigando con el tema del juicio que hemos tenido en el 2018. Desde ese problema me sigue denunciando en todas las instancias, incluso se ha ido a la prefectura y a la municipalidad. Yo siempre he asistido porque no tengo nada que temer”, señaló.

Morales destacó que es falso que tenga algún vínculo familiar con el gobernador Erasmo Fernández.

Mencionó que actualmente la señora Torres ha presentado una denuncia contra su esposa e hija sin ningún tipo de pruebas.

“Todo eso es mentira, esa señora lo que es, es una problemática. Lo que está buscando es dinero porque ya me había denunciado para que le diera 50 mil soles. Pero el juez se lo negó, porque es falso que mi perro la haya atacado”, indicó Morales.

Cabe destacar que la ciudadana Estela Torres Romero denunció que el ciudadano Juan Eufracio Morales, le viene amenazando de muerte tras haberlo denunciado penalmente en el 2020.