Dulce María estará en la nueva gira de RBD

El pasado 26 de diciembre los integrantes de RBD se reencontraron con sus fanáticos en un emotivo concierto virtual; sin embargo, no todos participaron. Alfonso Herrera y Dulce María no estuvieron presentes. El primero porque no quiere volver a cantar y la segunda porque dio a luz a su primera hija.

Ahora, un año después del concierto Ser o parecer, Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni y Christopher Uckermann volverá a reunirse en una nueva gira de RBD en 2022, cuando las restricciones por la pandemia se relajen y los casos de la covid-19 se reduzcan. Sin embargo, hay un integrante que se sumará al tour.

Dulce María de vuelta

Recientemente, el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló, en su columna Sin lisonja que Dulce María aceptó participar en el ambicioso proyecto, luego de negociar su contrato.

RBD

Fue uno de los grupos juveniles más populares de habla hispana en la década de los años 2000; su fama, que inició dentro de un melodrama, traspasó fronteras, y unió los talentos de unos jóvenes que, en su mayoría, siguen vigentes actualmente en el medio del espectáculo

Los integrantes de RBD

Anahí

Maite Perroni

Dulce María

Alfonso Herrera

Christian Chávez

Christopher Uckermann

El debut de RBD fue en 2004 cuando lanzaron el material “Rebelde”; el éxito tan arrasador los llevó a un segundo álbum estrenado en septiembre del año siguiente bajo el nombre “Nuestro amor”, y que les valió a su primera nominación en los Grammys Latinos.

Canciones como “Rebelde”, “Sálvame”, “Ser o parecer”o “Solo quédate en silencio” sonaron con fuerza no sólo en nuestro país sino en naciones como Estados Unidos, España o Brasil.

RBD cantó en 23 países diferentes antes de su separación en 2009.

La vida de aquellos jóvenes cambió para siempre después de protagonizar la arrolladora telenovela. Luego esto causó tanto impacto que saltaron a la internacionalización con RBD.