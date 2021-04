Joel Alarcón no será programado para la siguiente fecha de Liga 1 tras los errores en el partido de Alianza Lima vs Deportivo Municipal.

Juan Sulca, presidente de la CONAR, adelantó que el árbitro Joel Alarcón no arbitrará en la próxima fecha, ya que en el partido entre Alianza Lima y Municipal, cometió un error al no cobrar un penal a favor del ‘Muni’.

“Es una jugada de penal, no vamos a discutir sobre eso. Alarcón se caracteriza por hacer un buen trabajo. Lógicamente tenemos que tomar unas medidas. No saldrá en la siguiente fecha, tiene que asumir su error. Una acción no tiene que ver con la otra (la amarilla con el penal), vamos a escuchar su versión. Es un trabajo de equipo, él (Alarcón) tiene mayor responsabilidad, pero también conversaremos sobre los otros árbitros”, declaró Sulca.

Sulca habló sobre la posibilidad de volver a usar el VAR en el fútbol peruano. “El tiempo para implementar el VAR toma un promedio de 4-6 meses. Vamos a tratar de acelerar los procesos, nosotros ya hemos presentado los trámites a FIFA para llevarlo a cabo (VAR en Copa Bicentenario)”, finalizó.