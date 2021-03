Duras críticas a Lucio Alva

El presidente provincial de fútbol opina sobre su gestión y sobre las elecciones.

Osmider Herrera Doria, critica con dureza la gestión de Lucio Alva al frente de la LDFH y del proceso electoral próximo a realizarse. Ahora Deportes lo entrevistó sobre los citados temas y claro y frontal respondió lo siguiente:

¿Cuáles son los cambios que hizo como presidente de Liga Provincial de Huánuco?

O.H. Descentralizamos la etapa provincial de la Copa Perú llevándola del estadio Heraclio Tapia a los distritos de la jurisdicción de la provincia, los aficionados tuvieron la oportunidad de ver a sus equipos en sus propios campos. El cambio del reglamento de la Copa Perú ayudó. Democráticamente, conseguimos que se involucren en los campeonatos de la etapa provincial los presidentes de las ligas distritales, quienes son testigos de la transparencia con que se manejaron. Nuestro reconocimiento por su labor a esos presidentes.

¿Qué expectativas hay ante las próximas elecciones de las distintas ligas?

O.H. Ninguna porque no avizoran cambios, en su momento opinamos de los estatutos cuestionados de la FPF que han llegado al TAS, que debe dar su veredicto el 26 de abril para anularlo o confirmarlo, solo promueven el continuismo, por lo tanto el fútbol peruano seguirá estancado.

¿Qué puntos del reglamento electoral cuestiona?

O.H. Los requisitos para acceder al cargo de presidente, sólo podrán ser los que hayan ejercido algún cargo del directorio, lo cual es antidemocrático y solo los privilegiados pueden acceder. Ahora, para ejercer el voto los clubes tienen que estar inscritos en Registros Públicos y Registros Deportivos, en cambio para las ligas provinciales se exige el Registro Deportivo, lo que promueve la informalidad porque la mayoría de ligas no están inscritos en los Registros Públicos. Esto conviene a los intereses personales de los que quieren atornillarse en el cargo, y ponen a personas que nunca fueron dirigentes, haciendo ilegítimas muchas de las juntas directivas en todas las instancias.

Usted ha sido un crítico acérrimo de las gestiones de Estela y Alva

O.H. Hemos tenido en más de 30 años solo dos presidentes en la LDFH, cuyas gestiones no evidencian avance alguno para el fútbol huanuqueño, uno ha sido más malo que el otro. En 18 años, Estela dejó un local que debería ser utilizado por las ligas, pero Alva lo da a su vicepresidente para su vivienda. Huánuco no tiene una villa deportiva; se consiguió un terreno en La Despensa por gestión de Germán Astuquipan, donado por la excongresista Carmen Omonte hace más de 15 años, nunca hubo interés de Liga Departamental de gestionar la construcción de la infraestructura deportiva, ya pasaron seis presidentes de la República, Alva fue miembro de varios directorios de la FPF, su hermano fue presidente regional, pero la donación de Omonte sigue siendo un terreno.

¿Usted va a la reelección de la Liga Provincial?

O.H. No voy a presentarme, rechazo el continuismo, pienso que por encima de los intereses personales están los intereses comunes, por ahora no se dan las condiciones democráticas.