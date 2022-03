Economía de Huánuco aún 2.9% por debajo del nivel prepandemia

Por el Instituto Peruano de Economía

La actividad económica avanza a ritmos desiguales en las regiones del país. Durante el 2021, catorce regiones no lograron superar el nivel de producción que registraron en el 2019. En detalle, Huánuco fue la octava región con menor crecimiento a nivel nacional durante el 2021.

Desempeño sectorial

En 2021, la economía de Huánuco se contrajo en 2.9% respecto al 2019, ubicándose por debajo del promedio nacional (0.9%). Según el INEI, los tres sectores que más influyen en la actividad económica de Huánuco son el agropecuario (21.0% del PBI regional), comercio (10.5%) y construcción (9.3%).

La actividad agropecuaria se expandió en 7.3% respecto al 2019, lo cual se explica por la mayor cosecha de productos como el maíz amarillo duro, cacao, arroz cáscara, papa, etc. No obstante, decrecieron los cultivos de papaya, zapallo, naranja, entre otros. Por otro lado, a pesar de la mayor movilidad y normalización de la actividad económica, el comercio en la región no se ha logrado recuperar y se contrajo en 0.8% durante el 2021. Finalmente, el sector construcción creció en 14.4% debido al mayor despacho de cemento y avance físico de obras tanto en el Gobierno Nacional, Regional y Local.

Otras actividades económicas que crecieron fueron las telecomunicaciones (18.8%), debido a la persistente demanda por líneas telefónicas, suscripciones de internet fijo y de televisión de paga; y la administración pública (8.6%).

Entre los sectores que se contrajeron respecto al 2019 se encuentran la minería e hidrocarburos (-82.4%), transporte (-11.7%) y electricidad (-1.8%). En particular, el resultado del sector minero se debe a la paralización de la actividad desde marzo de 2020, cuando la Compañía Minera Raura decidió suspender sus operaciones debido a la falta de condiciones para realizar sus actividades, según el Ministerio de Energía y Minas.

Respecto al sector transporte, aunque se observó un mayor tráfico de pasajeros en el Aeropuerto “Alférez FAP David Figueroa Fernandini” y en el transporte terrestre respecto a 2020, el crecimiento no fue suficiente para sobrepasar la cifra del 2019 ya que cayó en 11.7% en comparación al año prepandemia.

¿Qué se espera para el 2022?

Según estimaciones del Banco Central de Reserva, la economía peruana crecería 3.4% el presente año. Los factores que impulsarían este crecimiento se relacionarían a la mayor inmunización de la población junto al levantamiento de las restricciones sanitarias que persisten a la fecha.

No obstante, el principal riesgo para el crecimiento de este año continúa siendo la incertidumbre local, la cual desincentivaría la llegada de inversión privada y frenaría la actividad en algunos sectores. Una de las principales consecuencias de esto es la menor creación de empleo formal y, por lo tanto, menores ingresos económicos para las familias.