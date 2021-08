Edgar Ramírez pierde 2 familiares por la covid-19

Edgar Ramirez, el famoso actor hollywoodenses anunció que 2 de sus familiares fallecieron, a causa de la covid-19 en menos de 24 horas, mediante un post en su cuenta de Instagram.

Ramírez contó a sus seguidores lo desgarrador y difícil que fue para el procesar que ‘’El milagro no se nos dio’’ cuando su tía Lucy muriera el pasado sábado 21 Agosto y que en solo cuestión de horas su tío Guillermo terminaría en el mismo destino.

‘’Es lo más doloroso y lo más íntimo que he tenido que publicar en mi vida, pero creo que es muy importante compartirlo. Por momentos siento que es una pesadilla de la que me voy a despertar, pero sé que no lo es. Que es tan real como el aire que en este momento me cuesta respirar.’’

En su post también insto a todas las personas a vacunarse para evitar trágicas muertes como la de sus allegados ‘’Nadie que tenga acceso a una vacuna deber morir de la COVID 19’’.

En entrevista desde Nueva York el pasado mes de julio

Édgar Ramírez quiere que la gente entienda que aunque el mundo ha comenzado a salir de la pandemia, la lucha aún no termina.

El actor venezolano dijo a The Associated Press el miércoles que su propia familia está padeciendo enormemente debido a la COVID.

“Muchas familias… siguen estando afectadas, incluyendo la mía de una manera terrible”, dijo Ramírez en una entrevista remota desde Los Ángeles. “En este mismo momento que estoy hablando contigo tengo familiares muriendo de la COVID, de modo que es muy importante que sigamos al pie del cañón y atentos a esta enfermedad porque no se ha acabado”.