EDITORIAL. Emergencia agraria en Huánuco

Por lo general, todos los años en estas épocas las regiones alto andinas de nuestro departamento y del Perú padecen del intenso frío que atenta no sólo contra la salud de la población, niños, mayores y ancianos, sino también de sus pocos animales domésticos y sus campos de cultivo.

Año tras año, miles de familias de agricultores tienen que afrontar las bajas temperaturas, que provocan neumonía en los menores, así como la pérdida de animales y cultivos.

Afortunadamente, por fin el Ejecutivo ha decidido hacer algo. Ha destinado 30 millones de soles para reactivar el sector Agrario y la seguridad alimentaria.

Algunos podrían pensar que el que los agricultores pierdan sus cultivos no los afecta directamente; sin embargo, imagínese usted que en cierta ciudad no haya tubérculos, verduras, menestras, entre otras cosas, porque justamente los agricultores no tendrían cultivos que vender por el friaje, o porque, les sale más caro cosechar sus cultivos y es preferible para ellos dejar que estos se pudran en la tierra… Estos escenarios ya se han visto en algunos lugares.

Los hermanos del campo necesitan nuestra ayuda. Ahora la pelota está en la cancha del Gobierno Regional Huánuco a cargo de la gerencia de Planificación y Presupuesto para que tomen inmediatas acciones y asignen los recursos presupuestales.

Esta articulación deberá hacerse con todos los gobiernos locales para optar estrategias y planes de trabajo que permitan ayudar a nuestros hermanos del campo que están siendo castigados por la naturaleza.

Si bien es cierto, estos 30 millones no son íntegramente para Huánuco, los funcionarios encargados deben realizar las gestiones necesarias para que nuestro departamento no sea olvidado o ignorado. Sería el colmo que no llegue ni un centavo de ese presupuesto. No esperemos que nos toquen la puerta y pregunten ¿Cuánto de presupuesto necesita? Eso no va a pasar. Es por ello importante que los funcionarios tomen acciones inmediatas por el bien de la población. Mientras más se demoran en gestionar estos recursos, miles de familias siguen soportando las inclemencias del frío.