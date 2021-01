EDITORIAL. HUÁNUCO SIN HOSPITALES

Cero a la izquierda, cero a la derecha y cero al centro, solía decir el extinto escritor Andrés Cloud, cuando se refería, en especial, a la gestión de las autoridades locales. Razón no le faltaba al reconocido escritor que ahora descansa en paz. Es que aún, increíblemente, ni siquiera se compra el terreno del nuevo hospital de EsSalud. Son años que esta novela de espanto no tiene cuando acabar. No pueden comprar, o no quieren, un terreno donde construir un hospital que tanta falta hace a muchos pacientes que ni siquiera pueden cubrirse de la lluvia. Sencillamente es para llorar.

Del mismo modo, el hospital Hermilio Valdizán aún no ha sido terminado. Son años que se empezó a construir, pero no se culmina. Ahí está ese enorme elefante blanco que no sirve para nada gracias a la incapacidad de los exgobernadores y sus funcionarios estrellas, o estrellados. Ahora pagamos las consecuencias con nuestras vidas. Nunca olvidemos a estos “señores” ni mucho menos el daño que han hecho y hacen a este pueblo que agoniza a causa de la covid-19. Así como estos casos de desidia, hay que destacar las investigaciones por robo descarado en sus gestiones y en especial de esta presente gestión. Las investigaciones deben llegar a buen puerto. Esperamos que sean efectivas y no un saludo a la bandera. Estaremos vigilantes.

Pero no nos salgamos del tema. Hay que preguntarse a rajatabla: ¿por qué se demora tanto en comprar un terreno para un hospital? ¿Por qué se demora construir un nosocomio que tanta falta hace? Sinceramente, no hay que ser adivinos para imaginar una respuesta razonable. Que estos 15 días de cuarentena sirvan para reflexionar. El futuro es un regalo precioso si sabemos actuar con moral en el presente. Actuemos con criterio positivo y cuidemos la vida y la democracia, las mejores prendas que debe proteger un país del bicentenario.