Editorial. La crisis se ahonda en Huánuco

El objetivo de estas líneas no es crear mayor trauma y estrés a la población del que actualmente se vive a consecuencia del temible virus COVID-19. El contagio se sigue incrementado de manera peligrosa en nuestro país y específicamente en Huánuco.

Honestamente, se desconoce el número real de infectados en nuestro departamento y país, y es que probablemente, a estas alturas, no hay forma cómo saberlo. No contamos con la cantidad suficiente de test de descarte como para determinar cuántos contagiados existen; tampoco contamos con personal médico suficiente para visitar casa por casa y hacer las consultas del caso (lo cual deberíamos intentar).

Tenemos deficiencias en todo, ni mencionar infraestructura que carecemos de hospitales. Tampoco contamos con una planta de oxígeno, y ya en marzo se sabía que la vida de muchas personas iba a depender de esta. Los hospitales de campaña están llegando, algo tarde y lento, pero al menos lo están haciendo.

Pero no todo es responsabilidad de las autoridades, nuestra cultura informal ha generado que el virus se esparza con mayor facilidad e intensidad. Según algunas estadísticas, más del 65 % de infectados son asintomáticos. Muchas de estas personas siguen transitando en las calles e interactuando con otras, probablemente debido a que no saben que son portadores, o en el peor de los casos, simplemente no les interesa si contagian a alguien o no.

Mientras no desarrollemos una cultura de empatía, nunca podremos unirnos como una sociedad y hacer frente a nuestros problemas. La COVID, lo queramos o no, ha transformado al mundo, nadie sabe realmente si podremos algun dia regresar a nuestras vidas como eran antes. En el plano económico, las empresas que no se están adaptando a esta crisis están desapareciendo, literalmente. Hay que entender, que el coronavirus se ha convertido en la amenaza más grande del mundo, pero a la misma vez, podría convertirse también en nuestra mejor oportunidad para crecer y desarrollar como sociedad. Y es muy probable que las sociedades que no se adapten y unan, puedan también desaparecer.

En Lima, se habla que el 25 % de la población ya ha sido contagiada. En Huánuco, algunos profesionales han sugerido que podríamos haber superado el 50 % de contagios en la población.

Tomemos mayor precaución y evitemos en lo posible concurrir a los lugares con mucha asistencia de gente como los mercados, es por nuestra salud y la de nuestras familias.