Editorial. La repartija

Audios reveladores circulan en las redes sociales de cómo funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco y personal de confianza del gobernador realizan de forma asquerosa la repartija de los procesos y licitaciones.

Pero ahí no queda la cosa, en el audio se escucha hablar de la sexy colaboradora y consejera de almohada de Juan Alvarado. En el audio se escucha que a la misma Shayla Luicho Romero que dispone repartir y entregar montos a “Juanito”, nada más y nada menos que al hijo de don Juan.

Es realmente vergonzoso y penoso el nivel de podredumbre que existe en la institución.

Al parecer la familia del gobernador no solo se beneficia personalmente de la institución, sino también, de puestos claves en las diferentes áreas del Gorehco. Según denuncias, existen familiares que deciden a quién se le contrata y a quién no, por decir en la Diresa.

Ya sea por compadrazgo o pago político, la institución y sus respectivas ramas han sido secuestradas por allegados a la gestión regional, trayendo como resultado enorme corrupción, ineficiencia e incapacidad.

Hace poco el Ministerio Público intervino las oficinas de la institución, pero hasta ahora no hay ningún resultado. Esperemos que, tal y como se mofaban los mismos trabajadores del Gorehco, no sea solo ‘finta’ y se esté arreglando todo por debajo de la mesa.

Ahora más que nunca se necesita que las autoridades trabajen por el pueblo. No puede ser posible que a diario se estén muriendo más de 20 personas, debido a que no tienen la atención médica que requieren. Y eso que solo se están registrando los fallecidos en hospitales y centros de salud. No se cuentan los otros tantos que fallecen en sus domicilios.

Duele e indigna este nivel de corrupción, incapacidad e inacción, debido a que no les interesó si quiera prepararse para la llegada de la segunda ola del COVID. Todo es improvisación y carencia total de planeación y de capacidad de gestión.