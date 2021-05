Editorial. Seguro de salud para todos

El gobierno del señor Sagasti emitió un Decreto de Urgencia 046-2021, mediante el cual se autoriza al Seguro Integral de Salud (SIS) a afiliar a toda persona de nacionalidad peruana que no cuente con seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica.

Es una excelente decisión que beneficiará definitivamente a millones de personas en nuestro país, mucho más teniendo en cuenta la amenazadora pandemia que está afectando la salud y cobrando la vida de miles de personas.

Anteriormente para ser afiliado al SIS, los ciudadanos necesitaban pertenecer al grupo de personas en condición de pobreza o de extrema pobreza. Si el ciudadano contaba con el seguro de EsSalud, pues bien, estaba protegido. Pero, el gran problema era para los que no tenían ni EsSalud, ni SIS, simplemente se quedaban en el limbo y no tenían acceso a la atención médica, a no ser de que pagaran por ésta en clínicas o atención privada.

La medida adoptada solucionará esta gran brecha de salud creada por los anteriores gobiernos, al brindar un seguro de salud a toda la población del país.

Entendemos que, con este decreto, se busca promover la inclusión. Por fin los pobladores de la selva profunda y de las partes alto andinas serán atendidos decentemente, al menos eso es lo que se espera. Y que este derecho se mantenga intacto aún con los indocumentados. Ya las herramientas para la propia identificación de ciudadanos están creadas, solo faltaría implementarlas. Ojo, que no nos referimos a equipamiento caro, sino a las herramientas con las que ya cuenta la Reniec y el SIS, como los lectores de dactilares.

Esperemos que con este seguro, realmente, se llegue a beneficiar a la gente más necesitada.