Unos 20 mil estudiantes no han podido acceder a la plataforma “Yo aprendo en casa”

La educación online es un fenómeno que se ha popularizado en los últimos meses; la expansión del COVID-19 ha obligado a todo el sistema educativo a implementar las estrategias del modelo virtual.

En el Perú, la pandemia motivó un cambio inesperado en la educación. El impacto de la crisis obligó a millones de niños a dejar las aulas y apurar el paso; para recuperar el tiempo perdido a través de la enseñanza virtual.

Luis Colonia Zeballos, exdirector regional de Educación y actual gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Amarilis; señala alrededor de 20 mil estudiantes no han tenido los mecanismos para acceder a la plataforma “Yo aprendo en casa”.

“El 10 % de 200 mil estudiantes matriculados no ha podido acceder a la educación virtual; hablamos de más de 20 mil estudiantes que no han sido acogidos por el sistema. Muchos chicos deben caminar a lugares muy alejados para lograr conectividad y otros no tienen las herramientas”.

Colonia Zeballos señala que, debido a la insuficiente interactividad de las plataformas de aprendizaje; se prevé que para finales de año solo se logre desarrollar el 30 % de los aprendizajes previstos.

“Es un medio tecnológico unidireccional, es muy básico. Se debió preparar modelos auto instructivos que pudieran ser entregados a los padres de esos niños que no tienen conectividad. En realidad, es una gran pérdida este año escolar”.

Señala que la falta de conectividad y herramientas tecnológicas llevaron a muchos docentes a trabajar mediante el aplicativo de WhatsApp.

“Lo que están haciendo es reenviar lo del Ministerio de Educación y los chicos están haciendo lo que pueden. Por eso, digo que no se están alcanzando los logros de aprendizajes que se deberían haber cumplido para este año”.

Expectativas para el próximo año escolar

En cuanto a la posibilidad de retomar la educación presencial o semipresencial el próximo año, Colonia Zeballos señala; el Ministerio de Educación ha planteado un reforzamiento en paralelo a través de “Yo aprendo en casa”.

“Si las condiciones mejoran y se retorna, los chicos tendrán que trabajar en el aula y reforzar con la plataforma; esto de manera paralela para lograr cumplir con el 100 % de los aprendizajes”.

Asimismo, añade que otra de las alternativas sería que los gobiernos regionales hagan valer sus facultades; esto, para mejorar los procesos de enseñanza de aprendizaje.

“Sería interesante ver propuestas, por ejemplo, de aprendo en casa regionales que complementen lo establecido por el Minedu; o en su defecto, plantear un fortalecimiento de capacidades en estos estudiantes a nivel regional”.

Solo el 30 % cuenta con conectividad

Colonia destaca que entre las prioridades que se deben ejecutar de manera inmediata; está la implementación de tecnologías en las zonas rurales.

“De nada sirve darle una laptop si no tiene conectividad. En ese sentido, se tendría que hacer un diagnóstico o mapeo; respecto a qué zonas se podría implementar de manera inmediata la conectividad. Sobre esa base, facilitarle algunos medios como las tabletas, pero estas deben ir acompañadas de herramientas interactivas computarizadas; que tengan los contenidos, capacidades y competencias curriculares”.

Asimismo, recuerda que según datos del INEI, el 12.0% de las instituciones educativas del nivel inicial tiene acceso a Internet; en el nivel primaria el 24.5 %, y en el nivel de secundaria con el 59.2 %.

“Dado esta realidad no hay condiciones para implementar estrategias virtuales, que corran bajo el soporte de Internet; al menos no de manera universal. Quizá sólo en aquellas IIEE y hogares que sí tienen acceso a Internet. ¡Es necesario entonces que el Minedu priorice la implementación de TIC, como política educativa YA!

Hablan los padres de familias

Adela Villanueva, madre de dos niños, afirma que cumplir con las tareas es más complicado; muchas veces los niños no entienden y tienen que resolverlo solos.

“Ellos lo que están siguiendo es la programación que están dando en la tele; muchas veces no logran entender el 100 % de las asignaciones”, indicó.

Por su parte, Javier Ramírez, padre de familia, resalta sin dudas, se debe plantear un proceso de reforzamiento o nivelación; debido a la desigualdad de oportunidades que tienen los niños para acceder a los contenidos de aprendizajes.

“En mi caso a mi hija solo le están dando 40 minutos de clases, ella tiene las herramientas para conectarse; pero tiene compañeros que no pueden siquiera cumplir con las tareas porque no tienen internet”.

