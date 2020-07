Ejecutivo evalúa tomar control de hospitales de Huánuco

Desborde de atención por aumento de contagios por COVID-19

Fernando Carbone Campoverde, asesor del comando COVID-19, aseguró que el Ejecutivo evalúa tomar el control del sector salud en Huánuco, tal como se hizo en Arequipa. Ello, por el aumento exponencial de contagios por COVID-19.

“Se evalúa muy de cerca lo que pasa día a día no solo Huánuco, sino en donde sea necesario, para tomar una decisión como la que se tomó en Arequipa. Cualquier decisión se adoptará basada en la Constitución, la ley de salud y las normas que se han expedido. No vamos a dudar. Lo lamentaremos, pero si hay que hacerlo, lo haremos”, señaló.

El también exministro de Salud lamentó que en algunas regiones del país se hayan relajado las medidas para enfrentar la pandemia, debido a la desunión y falta de coordinación entre sus propias autoridades.

“Tal vez no les guste a los gobernadores, pero la vida y la salud están primero. Eso (intervención) se hizo en Arequipa. Si es necesario, tendremos que llegar a un extremo de esta naturaleza, que no es bueno, porque no es nuestro deseo ir en contra de un proceso de descentralización, pero si hay que hacerlo, lo haremos”, enfatizó Carbone en una emisora nacional.

DESCOORDINACIÓN

Como se sabe, la semana pasada, ocho alcaldes que conforman la mancomunidad del Valle del Pillco fueron a Lima para buscar una reunión con el presidente Martín Vizcarra, con la finalidad de solicitarle que intervenga en sector Salud en Huánuco.

Los burgomaestres cuestionaron la descoordinación que hay entre las alcaldías y el gobierno regional, liderado por Juan Alvarado Cornelio. Por ello, insistieron en la necesidad de que el Minsa tome las riendas de los hospitales en Huánuco.