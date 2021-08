El 39% de la población aprueba la labor de Castillo

A pocos días de asumir el cargo de presidente de la República, Pedro Castillo tiene un 39% de respaldo de acuerdo a un sondeo de DATUM Internacional. Otro 41% desaprueba la labor que está realizando el actual mandatario y un 20% no sabe. En Lima la cifra de desaprobación sube al 56%, mientras que en el centro del país baja al 27%. En el centro y sur la cifra de aprobación llega su nivel máximo con el 55%.

Por otro lado, a los encuestados también se les preguntó si creían que Vladimir Cerrón era quien “realmente manda en nuestro país”. Un 48% de los ciudadanos contestó que sí y el 42% considera que Castillo tiene el poder. En el desglose por regiones, un 56% de limeños cree que Cerrón ostenta verdaderamente el poder. En el sur, el 56% piensa que es el actual mandatario.

Asimismo, un 76% de los preguntados opinó que Guido Bellido no debe ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros por las investigaciones por apología al terrorismo que hay en su contra. Otro 18% cree que sí debe ocupar el cargo y un 6% no sabe. Con respecto a la capacidad del gabinete que lidera Bellido, el 57% de los encuestados considera que no serán capaces y un 33% cree que sí.

Por su parte, Pedro Francke es el ministro que genera más tranquilidad entre los ciudadanos encuestados. El 47% considera que el economista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú es la persona idónea para ser el nuevo titular del MEF. Con respecto a Hernando Cevallos, un 36% de personas cree que sí es la persona adecuada para ser el Ministro de Salud.