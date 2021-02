Alrededor de 12 millones de peruanos ya tuvieron coronavirus, algunos con signos claros de la enfermedad y otros sin saber que habían estado infectados, informaron expertos del Instituto Nacional del Salud (INS) del Ministerio de Salud.

La doctora Lely Solari, médico infectóloga del INS, explicó que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa ha actualizado el estudio de seroprevalencia sobre la infección del coronavirus en el país y se ha determinado que cerca del 40% de la población ya lo tuvo.

“La gente que tiene anticuerpos por haber presentado una infección previa representa el 40% de los 32 millones de peruanos. Eso quiere decir que más de 12 millones de peruanos se han estado infectados con el nuevo coronavirus”, detalló en entrevista con Andina.

Comentó que el sistema de salud del país había detectado una cantidad mucho menor de personas infectadas, pero que eso ocurre en muchos lugares del mundo, debido, sobre todo, a que se hacen menos pruebas. “Pero la verdad es que más de 12 millones de peruanos han estado expuestos a la infección por covid-19″.

Virus muta para seguir presente

Solari señaló que ello no quiere decir que, como país, estamos saliendo de la pandemia, pues, advirtió, estas nuevas variantes nos indican que el virus sabe organizarse para seguir presente. “El virus nos está retando y diciendo ‘yo me estoy organizando acá, voy a seguir presente si no te organizas también’”

La experta pidió a la población entender que se trata de “una guerra” por la sobrevivencia, donde el coronavirus buscará todas las maneras posibles de mutar para no ser detectado ni controlado.

“La finalidad del virus es seguir presente en una población. Hará todos los ajustes necesarios para estar presente en nuestra población y lamentablemente no estamos respondiendo a eso. No estamos haciendo lo que podríamos hacer. Si nos pusiéramos de acuerdo en el aislamiento, la protección respiratoria, guardar las distancias e ir a sitios sin techo, lograríamos un avance importante”.

La doctora Solari comentó que el año pasado, junto a su equipo del INS, visitaron diversos espacios públicos concurridos, como parques o mercados, para enseñar el uso correcto de la mascarilla y si bien siempre había personas que desafiaban a la autoridad, también se lograba encontrar algunos aliados que respaldaban este trabajo y aprendían.

Sin embargo, dijo que en las últimas visitas realizadas este año se evidencia hay un total desacato a las indicaciones de las autoridades y ya nadie respalda este tipo de intervenciones que salvan vidas, sobre todo ahora que el país se ve amenazado con el ingreso de las nuevas variantes del COVID-19.

La población debe tomar conciencia

Pidió a la población ser muy consciente de que el sistema de salud está enfrentando un reto muy complejo ante la demanda de atención médica en todas las regiones y el avance acelerado de los casos complejos de covid-19, que demandan soporte de oxígeno y atención en cuidados intensivos.

Alertó además que quienes se contagiaron con coronavirus covid-19 en la primera ola de la pandemia no se encuentran protegidos contra la nueva variante brasileña y podrían reinfectarse.

“Siempre hemos dicho que la inmunidad de rebaño no es la ruta. La gente que ha tenido covid-19 y cree que está protegida se equivoca. Pensar que todo pasó no es cierto. Sucedió en Manaos y ahora está ocurriendo en Iquitos. Su sistema de salud está siendo amenazado y se dan reinfecciones”, alertó.

La experta del INS detalló que todos los casos de coronavirus comienzan con dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos. Sobre los síntomas de esta nueva variante, indicó que más personas reportan problemas digestivos.

Recordó que las mascarillas que ofrecen protección contra el covid-19 son las que se ajustan completamente al rostro. Si hay duda de que nuestra mascarilla protege adecuadamente, aconsejó colocarse doble mascarilla.

