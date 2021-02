Con la participación de los funcionarios de la Municipalidad de Huánuco y encargados de la ejecución, se realizó la inspección de remodelación del camal municipal, donde se constató que los trabajos están casi culminados y será inaugurado el 5 de marzo.

“Este trabajo prácticamente está terminado, entrará en funcionamiento el 5 de marzo, solo faltan algunos retoques, el objetivo principal es no seguir contaminando el río Huallaga”, manifestó Mirosaki Ramírez, Gerente de la Municipalidad de Huánuco.

Agregó que se concluyó con la construcción de los pozos de percolación, la caja de distribución, la trampa de grasa y el tanque séptico.

“No había ningún mejoramiento a nuestro matadero por eso nuestro alcalde ha querido contribuir, la inversión fue de unos 591 mil soles”, informó.

Aclaró que durante la remodelación no se detuvo el trabajo de beneficios, “quiero desmentir que el camal nunca ha dejado de sacrificar, se restringió, pero no se ha cerrado totalmente porque si no hubiera llegado carne a los mercados”, remarcó. El gerente fue enfático en decir que la obra tiene el aval de la OEFA y Senasa.

Cabe resaltar que también se construyeron cercos de metal con techo aligerado para cerdos, vacunos y ovinos, además del centro de higienización.

Asimismo, la instalación de canales de desagüe, paredes, pisos no tóxicos antideslizantes y el sistema de ventilación.

