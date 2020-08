El Barcelona-Bayern, marcado por los interrogantes que rodean a Coutinho

Para el Barça, la derrota frente al Bayern de Múnich supondría sumar otra decepción a una temporada en la que no ha conseguido aún ninguno de los grandes títulos a los que aspiraba. Desde la de 2007- 2008 no había sucedido algo así, pero además existe la posibilidad de que ocurra algo aún peor para los blaugranas, que sería perder con un gol de Philippe Coutinho ante el cuadro bávaro.

Lo que pueda suceder con el brasileño este viernes da morbo al encuentro, puesto que el Barcelona podría revivir con Coutinho lo que ocurrió al Real Madrid en 2004 con Fernando Morientes, cedido al Mónaco en aquellos momentos.

Así están las cosas en el Bayern de Múnich

El técnico del equipo alemán, Hans Dieter-Flick, tiene a Pavard de baja y serias dudas con Coman, que ante el Chelsea no jugó y ahora es complicado que pueda ejercer de titular ante el Barcelona. No obstante, que Coman esté ausente no habilitaría tampoco la titularidad de Coutinho, puesto que Perisic fue el escogido ante los “blues” y supo responder.

Flick reconoció en la rueda de prensa anterior al partido que tanto Coutinho como Perisic podrían ocupar el lugar de Coman. Después del buen partido del croata, todo apunta a que “Cou” comenzará como suplente ante el Barcelona.

A Coutinho le toca esperar su turno en la segunda parte, donde es el primer recambio a nivel ofensivo. De este modo, ya se da por sentado que el brasileño aparecerá en la segunda parte, probablemente a la izquierda, donde se encontrará con Semedo y Sergi Roberto. El equipo de la Ciudad Condal sabe que a Cou le gusta dejar la banda para, con su pierna derecha, ganar posición de tiro, por lo que tendrá que prestar atención a estas jugadas.

Lo único que parece seguro

Aunque el futuro aún presenta dudas, lo que sí queda claro es que el brasileño no va a continuar en el Bayern de Múnich. No ha obtenido provecho de su cesión al conjunto alemán para reivindicarse, si bien hay que tener en cuenta que ha sufrido una lesión de tobillo durante más de dos meses.

Y por lo que parece tampoco tendrá un lugar en el Barcelona, donde no terminó de hallarse e incluso sufrió por algunas críticas en una temporada que no ha sido la mejor para el Barça, si bien los aficionados no han dejado de confiar en su equipo a la hora de hacer sus apuestas en casas como www.888sport.es.

Hoy por hoy, la única solución posible parece el Arsenal de Arteta. Ni el Barcelona quiere pagar la ficha de Coutinho, ni este desea volver al club culé. Así las cosas, una nueva cesión, al conjunto “gunner” en esta ocasión, podría ser el remedio al caso la siguiente temporada.

Comoquiera que sea, no parece que ni siquiera esta pueda concretarse demasiado pronto, de forma que el viernes el brasileño tendrá que enfrentarse a unos jugadores de los que ha sido compañeros, y con los que tendrá que volver a verse de nuevo dentro de no mucho tiempo.