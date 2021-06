Esta película es una secuela de Él Bebé Jefazo, la cual se basaba en el libro ilustrado de 2010 escrito por Marla Frazee. Es una autora estadounidense e ilustradora de cuentos infantiles, por sus ilustraciones ha ganado dos premios Caldecott Honors. Él bebé jefazo: negocios de familia, estrena el 2 de julio.

Vuelven las aventuras de Tim y su hermano, el adorable bebé que, desde su nacimiento, se hace el dueño de la casa y que, vestido con traje de ejecutivo, se convierte en el jefe de todo.

La historia se centraba en Tim Templeton

Un niño de siete años que empieza a notar celos en el momento en que sus padres traen a casa a su nuevo hermano Theodore. Sin embargo, Theodore esconde un secreto: es el director ejecutivo de una empresa a la que van los bebés que no son como los demás.

Él bebé jefazo: negocios de familia, está aquí por una misión, y es detener al padre de Tim, el CEO de Puppy Corporation, ya que los perros están acabando con el amor por los bebés.

Esta nueva película estará dirigida por el mismo director que el de la primera cinta, Tom McGrath (‘Madagascar’, ‘Megamind’, ‘Madagascar 2’).

El guión correrá a cargo de la escritora María Frazee (‘El bebé jefazo’, ‘El bebé jefazo: Vuelta al curro’).

Alec Balwin (‘Saturday Night Live’, ‘Misión Imposible: Fallout’, ‘The Private Life of a Modern Woman’) volverá a poner la voz del bebé y James McGrath (‘Pete Owens & the Trek of Destiny’, ‘Always Dream Hyperactive Dreams’, ‘El Nino Is Coming’) hará lo mismo con el personaje de Wizzie.