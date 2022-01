EL DINERO DE HOY VERSUS EL DINERO DE MAÑANA

Por Willy Marcellini Ramírez

El dinero del que disponemos hoy tiene un valor diferente al dinero que podamos disponer en el futuro, aun siendo la misma cantidad. Pensemos un momento, supongamos que un familiar tuyo está de muy buen humor, está muy generoso y le hace dos ofertas, y usted tiene que seleccionar una de ellas: 1ra opción, te da 5,000 soles de inmediato; y la 2da opción, te promete dar 5,000 soles exactamente dentro de un año. Resulta que no necesitas el dinero hoy, pero en un año, eres el mayordomo de una fiesta y piensas hacer una bonita fiesta. Se sabe también que no cabe ninguna duda que tu familiar no se retractará de su oferta después de un año, pues le caíste muy bien, él es muy buena persona, y es muy seguro que te dará el dinero prometido. Es hora de elegir, tienes estas dos opciones, y las cosas posibles a su alrededor, ¿cuál es probable que elijas? ¿Tomas el dinero hoy, aunque no lo necesites, o lo tomarás dentro de un año cuando necesites el dinero?

Durante todas nuestras vidas siempre tomamos decisiones, y siempre se debe pensar no solo en las consecuencias de la decisión tomada, sino en los efectos de aquella que se dejó de tomar. Es decir, decidir por algún camino significa dejar de lado otro. Si se tuviera que adivinar, muchos optarían por la 2da opción. La razón es simple, lo que sucede en este caso es que hoy no hay una necesidad real de dinero, por lo que, si tomara el dinero hoy, lo gastaría en cosas innecesarias y malgastaría el dinero. Por lo tanto, “se supone” que es mejor que tome ese dinero dentro de un año.

Sin embargo, para tomar la decisión correcta, debe tener claridad sobre cómo mover o administrar el dinero a lo largo del tiempo. Debe comparar el valor del dinero hoy con el valor del dinero mañana, es decir comprender el concepto financiero central llamado “Valor del dinero en el tiempo” que encuentra su aplicación en muchas áreas diferentes de las finanzas, incluida la financiación de proyectos, la planificación de seguros, los derivados de acciones, las valoraciones y las inversiones en general, y por supuesto, también en las finanzas personales.

El valor del dinero en el tiempo tiene dos componentes: El valor presente del dinero y el valor futuro del dinero.

Valor presente del dinero (VP). Muchos compramos bienes o activos con la esperanza de que generen un rendimiento apropiado con el tiempo. Es muy usual que, si tuviera que comprar un terreno hoy, esperaría que crezca hasta cierto valor en 10 años. La cantidad de dinero que recibiré cuando venda este terreno dentro de 10 años tendrá un valor muy diferente en comparación con el mismo valor actual, se espera que sea más. Pensar en el valor presente le ayudará a comprender el valor de los fondos que probablemente recibirá en el futuro en términos actuales. Quizás le suene confuso, por lo que aplicaremos un ejemplo.

Considere que compró un terreno por 50,000 dólares hoy y lo mantuvo durante 10 años. Después de 10 años, vende el terreno a 150,000 dólares. A primera vista, esto se ve muy bien, después de todo, has hecho un retorno de tres veces en esto. Pero aquí hay una gran pregunta que debes hacerte. ¿Qué valor tiene 150,000 dólares que recibirá dentro de 10 años, en términos actuales? ¿Qué pasa si dentro de 10 años a partir de hoy, 150,000 dólares es menos valioso que 50,000 dólares?

Para encontrar la respuesta a esta interrogante, debemos entender dos cosas:

¿Cuál es mi costo de oportunidad libre de riesgo hoy? ¿Cuál es la cantidad que debe invertirse hoy, de modo que aumente a 150,000 dólares en 10 años? Es decir, debemos encontrar el equivalente actual de 150 mil dólares que recibiría en 10 años.

El costo de oportunidad es el equivalente de QUÉ MÁS se puede hacer con el dinero disponible si elegimos no invertir este dinero en comprar el terreno. La tasa libre de riesgo es la tasa a la que nuestro dinero puede crecer sin ningún riesgo. Supongamos que el costo de oportunidad sería 9% y este se convierte ahora en nuestra tasa de descuento.

Respondiendo a la segunda pregunta, es decir, calcular la cantidad que necesitamos invertir hoy a 9%, de modo que crecerá a 150,000 dólares al final de 10 años.

Usamos la fórmula del valor presente:

VP = Valor futuro / [(1+ tasa de descuento) ^ (tiempo)]

Entonces: Valor presente = 150,000 / [(1+ 9%) ^ (10)] = 63,362

Esto significa que el valor presente de 150,000 dólares (recibidos dentro de 10 años) en términos de hoy es lo mismo que 63,362 dólares recibidos hoy. Esto nos puede ayudar a decidir muchas cosas, como que, si alguien hace una oferta para comprar la propiedad a 63,362 hoy, entonces es tan bueno como recibir 150,000 en 10 años.

El concepto de valor presente es muy crítico en las finanzas y también lo es el concepto de valor futuro del dinero. El tiempo de educarse es hoy ¡FELIZ 2022!