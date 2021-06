El Escuadrón Suicida se inspiró en Harley Quinn en los juegos de Batman

El director de El Escuadrón Suicida, James Gunn, ha declarado que se inspiró en los juegos de Batman: Arkham a la hora de diseñar el nuevo traje de Harley Quinn.

En un vídeo de desglose del tráiler con IGN, Gunn ha dicho que, en cuanto se anunció que formaría parte del proyecto, los fans empezaron a preguntarse cómo iría vestida la actriz detrás de Harley Quinn, Margot Robbie, y si el icónico look negro y rojo del personaje haría su regreso.

Tal y como podemos ver en el último tráiler de la película, Gunn, de hecho, recuperó el icónico look, según el cineasta: “Tenía un enorme mapa de todos los diferentes looks de Harley Quinn a lo largo de los años, en varios medios, y uno de ellos que más me gustaba era el de los juegos Arkham para Harley Quinn […] así que su primer look en la película, es ese”.