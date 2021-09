El famoso actor Leonardo DiCaprio nuevamente a la palestra como productor

Leonardo DiCaprio lleva casi 20 años, desde 2004, alternando su carrera actoral con la faceta de productor. Debutó como productor ejecutivo, de la película estadounidense El asesinato de Richard Nixon, del director Niels Mueller. A ella le siguió el filme “El aviador”. También de 2004 y por el cual también recibió un premio Globo de Oro a mejor actor de drama.

En 2007 fue productor de The 11th Hour y Gardener of Eden (que además produjo bajo el sello de su productora Appian Way Production). En 2008 continuó con el título “Greensburg” y en 2009 produjo “La huérfana” (también de su compañía). Pasó un par de años sin llegar a la pantalla grande con esa faceta. Hasta que en 2011 se presentó de nuevo a la industria, con Red Riding Hood y The Ides of March.

En el 2013, afirmado como productor, presentó Runner Runner y uno de sus mayores éxitos como actor y como productor desde 2004 con El aviador: “The Wolf of Wall Street”, que además le dio un Globo de Oro, en la categoría Mejor actor de comedia o musical.

Luego, en 2016 presentó Live by Night y Before the Flood, justo antes de un receso hasta 2019, cuando volvió a producir, esa vez la cinta Richard Jewell.

Este 2021, a través de su compañía productora Appian Way Productions de nuevo y tras las consecuencias de la pandemia por la covid-19 en la industria cinematográfica, llega otra vez como productor con “Gigantes de la industria”.

Aunque es un formato diferente, es una miniserie que retrata el ascenso de la que entonces fue una nueva generación de titanes que resurgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial: los íconos industriales William Boeing, Henry Ford, Walter Chrysler, J. P. Morgan Jr. y Pierre Du Pont.

Son tres capítulos, cada uno de una hora y media de duración, que cuentan la historia del nacimiento de imperios de mil millones de dólares, una lucha por la supremacía que con los años transformó a los Estados Unidos.

En este formato, DiCaprio recurrió junto al canal History a recrear escenas y entrevistar a expertos para mostrar a esos poderíos de la industria automotriz, la construcción de rascacielos, la conquista humana de la aviación y la victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.

Se revelan, además, las rivalidades de estos pesos pesados. No solo entre ellos, sino hasta con el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.

La miniserie de DiCaprio

Según History, la nueva miniserie abordará interrogantes como: ¿por qué Henry Ford expandió su imperio de las carreteras a las rutas aéreas?. ¿qué ingeniosa solución evitó que la presa Hoover se desmoronara?. ¿cómo los rivales empresariales implacables utilizaron la innovación para dejar de lado sus diferencias?

Estas interrogantes se responden a medida que pasan los capítulos, dada su progresividad. Por ello, el primero se llama “Una nueva generación”, que es el de estreno –el 20 de septiembre.