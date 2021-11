El gigante de los videos cortos “TikTok” podría llegar a competir contra aplicaciones como ‘Twitch’

TikTok es una de las aplicaciones de videos cortos con mayor demanda en el mundo, diariamente acceden millones de usuarios para consumir el contenido que se encuentra disponible de forma gratuita, que abarcan diferentes temáticas, desde noticias y entretenimiento hasta videojuegos.

La red de TikTok alberga a creadores de contenido de todo tipo, y los gamers no podían quedarse fuera. Si bien, es verdad que cada día es más común encontrar videos de gameplays, noticias de videojuegos y relacionados, la verdad es que la compañía ha hecho un gran esfuerzo para crecer en este mercado.

Ahora sabemos que el gigante de los videos cortos, pretende reforzar su estrategia para los gamers, la cual incluso podría llegar a competir contra aplicaciones como Twitch, que está orientada, en su mayoría, a transmitir contenido de videojuegos de la mano de los creadores.

TikTok The Game Room

Es un nuevo proyecto mensual, que arrancó oficialmente el pasado 19 de noviembre. En el que la red China, se introdujo oficialmente en la transmisión de videojuegos. Una vez al mes, TikTok transmitirá un programa en vivo. Donde distintas celebridades jugarán sus videojuegos favoritos.

La primera entrega que tuvo lugar en Estados Unidos contó con la participación de una de las estrellas de la serie “Stranger Things“, Noah Schnapp, Will,siendo el primer participante especial en este nuevo proyecto. A la par, en Ciudad de México se celebró una edición en conjunto teniendo como invitados especiales a Una Fernanda Más y a Javier Cazarez.

“The Game Room: Esta nueva experiencia une los juegos y la cultura, desbloqueando nuevas formas de jugar y entretenerse en TikTok.

Al igual que en Twitch, los usuarios de TikTok pudieron interactuar durante la transmisión, quienes en esta edición se enfrentaron en el aclamado videojuego de Among Us para descubrir quién era el impostor, pero no fue tarea fácil ya que estuvieron sujetos a todo tipo de retos, desde jugar con la pantalla bloqueada, hasta adivinar al personaje.

Mes con mes, Tiktok estará contemplando nuevos invitados para sus transmisiones.

TikTok y los videojuegos

Para algunos podría resultar extraño que TikTok esté apostando por el mercado gamer, sin embargo desde hace tiempo la compañía detrás de esta plataforma, Byte Dance, anunció el lanzamiento de su propio título MOBA, llamado Mobile Legends, reforzando el compromiso que la empresa tiene con este mercado.

Mobile Legends: Bang Bang es uno de aquellos juegos estilo MOBA (ambientado en campos de batallas online para multijugadores). Muy similar a títulos reconocidos como el League of Legends. Y, el Heroes Of The Storm, es decir, un juego de ofensiva y defensiva. Disponible para su descarga, de forma gratuita a través de dispositivos iOS y Android.

Byte Dance, además anunció la adquisición del estudio desarrollador Moonton Technology, con sede en Shanghái, quien estuvo a cargo de la creación de Mobile Legends. Dicha venta se concretó a inicios de 2021, siendo adquirido por un valor de 4,000 millones de dólares.