El influencer Mauricio Gómez pavonea su vida de rico

El influencer Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es una de las personalidades que más ha dado de qué hablar por el tipo de lujos que se da.

No obstante, estos lujos se deben a la gran popularidad que tiene en las redes sociales, donde suma entre YouTube e Instagram casi 7 millones de seguidores.

La más reciente adquisición fue la compra de un penthouse el cual, según reveló el influenciador, le costó 500 mil dólares.

“¿Cuánto me costó el apartamentico Ome? Yo lo compré en dólares, así que ustedes hagan el cambio. Yo les voy a dar un aproximado, no les voy a dar la cifra como es, pero me costó 500 mil dólares”, dijo La Liendra.

Al realizar la conversión el influenciador pagó entre $1.700 a $2.000 millones aproximadamente, pero él argumenta que era el apartamento de sus sueños.

Otro de los lujos que dio a conocer el influenciador fue el viaje que realizó a Dubái. Disfrutó un mundo con su pareja, la también figura pública Dani Duke.

La Liendra, según gasto cercano a los 70 millones, pero aclaró que se dedicaron a hacer de todo allí.

Sin embargo, el influencer y su pareja, aseguraron que buena parte del gasto, tuvo que ver con el sobrecupo que llevaban en sus maletas.

“En sobrecupo…nosotros estábamos comprando los detallitos y él (La Liendra) le llevó a todo el mundo, a la mamá, a las tías, a los amigos, a las sobrinas, etc. y yo le decía “mono, eso va a pesar mucho, recuerda el sobrecupo, además nosotros vinimos con sobrecupo”, dijo Duke.

De hecho, la pareja confirmó que se gastaron más de tres millones de pesos. Mucho sobrecupo, ya que se excedieron en 37 kilos de regalos para familiares y amigos. “No puedo viajar sin traerle nada a mi familia”, confesó el influencer.

También aseguraron que gran parte del gasto también tuvo que ver con que en el viaje diariamente realizaron múltiples actividades, además de que se trató de un muy buen hotel.

De igual forma, otros de los lujos que tiene el influenciador son los autos y las motos, pues ahora tiene una camioneta 4Runner de casi $190 millones.

Hay que señalar que este sería su cuarto carro, ya que el primero fue un Hyundai i25, de $27 millones. Después compró un Ford Fusion de $49 millones, pero luego de un accidente el carro se dañó y lo cambió por una camioneta TXL 2011 de $110 millones.

Recientemente, el creador de contenido dijo: “Yo he invertido muy bien mi dinero. Soy una persona muy ahorrativa que tiene ese claro así que estoy haciendo muchas inversiones”.

El influenciador generó polémica una vez más en redes sociales, luego de un comentario que hizo en sus historias de Instagram sobre la educación universitaria.

“La única forma de salir adelante ahorita no es estudiar en la universidad, hay muchas otras más”, sentenció ‘La Liendra’.

Gente que le ofende que él gane mucho dinero

El influenciador de 21 años, se refirió a “esa gente que le ofende que a nosotros nos esté yendo tan bien. Que ganemos más dinero que una persona que estudia, un doctor o un profesor”. Les preguntó: “¿ustedes creen que escribiendo acá (en Instagram) van a cambiar algo? ¿Ustedes creen que somos nosotros los que repartimos los sueldos?”.

“Si a usted le incomoda que un influenciador gane más que un profesional, reúnase con todos los profesionales, hagan una manifestación, un paro, pero nosotros no tenemos la culpa”, recomendó ‘La Liendra’.