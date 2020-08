Para la gran mayoría de niños de primaria y secundaria, este es un año escolar diferente pero no es un año perdido. La estrategia “Aprendo en casa” está incorporando progresivamente nuevos contenidos y temas para complementar todas las áreas del Currículo Nacional.

El Minedu ha ampliado su capacidad para reforzar la formación a distancia de los docentes para mejorar la estrategia. Así lo informó Martín Benavides, ministro de Educación.

“Hace unos meses, solo lográbamos tener capacitaciones para 50 mil docentes de manera simultánea; ahora a partir de junio podemos recibir a 500 mil maestros al mismo tiempo en cursos de capacitación”, indicó.

Señaló que los maestros han sido actores importantes para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de educación a distancia. Se trata de conectar a estudiantes que no tenían posibilidad de acceder a “Aprendo en casa” por televisión, radio o internet.

Planes de datos para maestros

Benavides informó que el Gobierno reconoce ese esfuerzo y publicará un decreto de urgencia. De esta manera, garantizan los planes de datos de los celulares de los docentes por los próximos cuatro meses.

Reconoció no estar llegando a todos los niños del Perú, pero el Minedu no está con los brazos cruzados. “Trabajamos con los gobiernos regionales y locales para desarrollar innovaciones y darles conectividad a las zonas que no la tienen”.

Sostuvo que el gobierno y su gestión tienen una apuesta muy fuerte por la educación pública, que se ha materializado. La ampliación de la oferta ha garantizado la continuidad del derecho a la educación de los estudiantes de colegios privados; muchas familias no podían seguir pagando las pensiones.

“Con un esfuerzo enorme de dos meses, trasladamos a 110 mil estudiantes y evaluamos si es necesario ampliar ese proceso. Esto, en la medida que haya demanda veremos la forma de seguir atendiendo estos problemas”, dijo.

Cierre de brechas

Detalló que vienen trabajando en un modelo para el cierre de la brecha de condiciones de calidad de los colegios públicos; lo mismo están haciendo con la educación superior y la universidad pública.

Sobre esto último, manifestó que esta apuesta se ha materializado en varias iniciativas, como el fomento a la investigación; el objetivo es que cada vez haya más universidades públicas en rankings internacionales.

“Además, tendremos 15 mil nuevas plazas para estudiantes, sobre todo en aquellas zonas donde ha habido problemas. Y si la matrícula crece, tenemos que asegurar que sea con condiciones de calidad”, subrayó.

Resaltó que el Minedu está desarrollando un programa de fortalecimiento de la universidad pública mediante su transformación digital. Martín Benavides indicó “este año el Minedu otorgará 45 mil becas y créditos para que los jóvenes no dejen de estudiar. Dijo que estas acciones que se generarán por la emergencia sanitaria representan un incremento notable. Esto, con respecto de las 12 mil becas del año pasado.