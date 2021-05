El Minsa no aprobó la posibilidad de que los futbolistas de la Selección Peruana sean vacunados.

El Ministro Óscar Ugarte descartó que el Ministerio de Salud (Minsa) autorice la vacunación a los miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF),Comando Técnico y futbolistas.

Pese a este momento tenso, los jugadores de la ‘Blanquirroja’ son los más afectados, por no saber qué hacer en estos momentos. Así lo dio a conocer Christian Ramos, jugador de César Vallejo y pre seleccionado a la Bicolor para la Copa América 2021.

“Estuve citado en la Videna por el tema de las vacunas, luego nos explicaron y los futbolistas entendemos esta situación. Imagino que nos volverán a citar cuando todo se solucione. Entiendo la molestia de la gente, pero también creo que están siendo injustos con nosotros, porque a nosotros nos citaron, vamos a representar al país y la Conmebol nos citó, nosotros no tenemos la culpa”, declaró el ex futbolista de la Universidad San Martín de Porres.

Asimismo, dejó en claro que el tema de vacunas lo ofreció Conmebol, y que por ello están a la disposición para quedar inmunes a la Covid 19. No es un tema de privilegios por encima de la gente vulnerable.

“A nosotros nos citaron, nos dijeron que nos iban a vacunar, pero porque vamos a representar al país, no es por otra cosa. Estoy seguro de que hay futbolistas alrededor del mundo que también están vacunados. Si a mí nadie me citaba ni me decían que me iban a vacunar, no había problema de esperar si me tocaba en el 2023. No había problema, primero son otras personas. Si la Conmebol nos da la opción de vacunarnos, bienvenido sea. En caso de que no, yo seguiría esperando como cualquier otra persona”, añadió.

Este tema está en investigación para ver lo que realmente pasó entre FPF y Minsa en estos días. De momento, el elenco peruano no será vacunado contra la COVID-19 como otros futbolistas y comandos técnicos de otras selecciones.