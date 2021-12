El reconocido productor musical “Flow La Movie” pierde la vida con su familia en accidente aéreo

La industria de la música urbana está de luto. El productor musical José Ángel Hernández, más conocido como Flow La Movie. Falleció esta tarde en un accidente aéreo junto a su familia. Luego de que el avión se precipitara sobre una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Las Américas en ubicado en Santo Domingo, República Dominicana.

El avión, que pertenecía a la compañía de vuelos privados Helidosa, salió del Aeropuerto de La Isabela, en El Higüero, rumbo a La Florida, Estados Unidos; pero quería aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Las Américas.

¿Quiénes abordaban el avión?

El vuelo tenía destino a Miami y de acuerdo a la información brindada por el cuerpo de Bomberos iban seis pasajeros. Y, tres tripulantes incluyendo su esposa Debbie Von Marie Himenez García, de 31 años y su hijo Jayden Hernandez, de cuatro años. Los tripulantes identificados como Kellyan Hernandez Rivera, de 21 años; Yeilianys Jeishlimar Melendez Jimenez, de 18 años; Jassiel Yabdiel Silva, de 13; y Verónica Estrella, de 26, también fallecieron.

¿Quién fue Flow La Movie?

Flow La Movie, fue un exitoso productor del género urbano que trabajó con distintas figuras latinas. Entre ellas, Ozuna, Anuel AA, Bryan Myers, Nio García, entre otros.

Fue responsable del éxito “Te boté” de Bad Bunny y Ozuna y de otros sonados hits urbanos como “La jeepeta”, “La bebé” y “Wow remix”.

En el año 2016 conoció a Nio García, con quien decidió trabajar posteriormente y crear su sello discográfico y marca homónima.

Artistas que se han pronunciado tras su muerte

Con la noticia de su deceso, varios artistas del género urbano han lanzado sentidos mensajes lamentando el fallecimiento del músico.

Farruko

El intérprete de “Pepas” dedicó un mensaje en honor a quien en vida fue su amigo.“Que tragedia Dios mío. Descanso eterno para ti y tu hermosa familia @flowlamovie hoy estamos aquí mañana no sabemos”, escribió el cantante en la descripción de una instantánea en la que aparecía conversando con el productor.

Natti Natasha tenía planeado viajar en el mismo avión donde murió productor

Luego de enterarse el trágico accidente donde murió el reconocido productor Flow la movie, el prometido de Natti Natasha contó a diferentes medios de comunicación en San Juan, Puerto Rico, que él y su novia tenían planeado viajar en el mismo avión del accidente. “Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”.