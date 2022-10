El señor de los Anillos vs Game of Thrones: ¿cuál es mejor?

Estas dos franquicias siguen explorando con nuevos contenidos. ¿Pero qué hay que saber sobre sus historias originales? Te contamos los detalles.

Lo que hay que saber sobre El señor de los Anillos y Game of Thrones

Ahora bien, también es habitual que muchos usuarios disfruten de contenidos en streaming, como sucede con las películas y las series. Y, en este momento, hay dos franquicias que están en un apogeo: El señor de los anillos y Game of thrones, dado que, recientemente, se han lanzado dos nuevas series originales de ambos universos.

Se trata de Los anillos del poder (disponible en Amazon Prime Video) y House of the Dragon (que está en HBO Max), que complementan las historias de El señor de los Anillos y Game of Thrones, respectivamente. Por este motivo, es un buen momento de evaluar estas dos últimas y elegir cuál es mejor.

Las virtudes de El señor de los anillos

El señor de los anillos, al igual que sucede con Game of Thrones, comenzó con los libros. Luego, surgió una fantástica adaptación cinematográfica de 3 películas, que fueron excelentemente recibidas por la crítica. ¿Pero por qué? Pues uno de sus principales aspectos fue la producción.

El universo creado por Tolkien es muy rico en paisajes y también efectos especiales. Así que estas cintas, que surgieron a comienzos de los 2000, significaron un “antes y después” en términos de representación ficcional. Pero eso no es todo: si bien la historia se tomaba sus licencias respecto a los libros, lo hacía de forma respetuosa.

Todo esto mientras el apartado técnico cinematográfico estaba realmente pulido, con planos emblemáticos que fueron insuperables. A su vez, la música y las actuaciones hacían que los espectadores se sintieran maravillados con estas historias. Por este motivo, la trilogía de El señor de los anillos es vista como una de las mejores de la historia.

¿Y qué hay que saber sobre Game of Thrones?

Por otro lado, tenemos Game of Thrones. A diferencia de El señor de los anillos, las historias creadas por George R. R. Martin fueron adaptadas en una serie de televisión, que tuvo 8 temporadas. Y la serie empezó sensacional, respetando fielmente los libros, aunque quitando ciertas tramas por la extensión de los capítulos.

Así, hasta la cuarta temporada, la serie gozó de una increíble estructura narrativa, además de producciones a nivel de Hollywood. Todo esto a la par en la que se sembraban muchos misterios que atrapaban a los espectadores. No obstante, no pudo mantener su nivel para las últimas dos temporadas.

Es decir, a partir de la temporada 5, la serie alcanzó a los libros (que todavía no terminaron) y eso implicó algunos problemas narrativos. Y, si bien la temporada 5 y 6 mantuvieron el nivel (con altibajos) el problema ocurrió en la 7 y 8, donde se redujo la cantidad de capítulos y el cierre se sintió precipitado. Pese a esto, fue una de las mejores series de la historia.

En conclusión, El señor de los anillos mantuvo más la regularidad que Game of Thrones, aunque esta última ha tenido una calidad inobjetable.