EL TIEMPO VIVIDO

LA VOZ DE LA MUJER

Denesy Palacios Jiménez

Nacer en un sitio donde la gente espera con beneplácito la lluvia, significa que será un año abundante, y donde los niños salen a jugar muy alegres cantando y saltando, mojándose con el prodigio de las gotas que caen y a veces aguaceros, que al secarse dejan grandes grietas; pero en fin, la alegría es muy grande para todos, las mujeres contentas oran con sus maridos, para que eso sea durante dos o tres meses, y así tener asegurada la cosecha; pues la gran mayoría aún depende de la agricultura, las arenas que hasta poco lucían sus árboles secos y resecos por el implacable sol empiezan a reverdecer, las tierras en su gran mayoría aún son de secano, y es por eso que los campesinos claman que los gobiernos de turno hagan obras de grandes irrigaciones, las que se han hecho han permitido recuperar grandes extensiones de terreno, y hoy tenemos la rama de agricultura agroexportadora, donde muchos aprovechándose de las necesidades de los campesinos empobrecidos, les han comprado sus tierras a precios irrisorios, y muchos de los políticos allegados a los gobiernos de turno han aprovechado para enriquecerse. Es decir, el desarrollo tal como se plantea desde arriba, no logra aniquilar el sistema de desigualdad e inequidad que hay en gran sector de la población, y es por eso que el objetivo de desarrollo sostenible que invita a la eliminación de la pobreza, no es fácil alcanzarlo; ¿por qué se perdió el sentido del bien común? Porque predomina la viveza criolla del enriquecimiento ilícito, igual pasa con la pesca, y es por eso que pese a ser un país envidiado por todo el mundo, por la cantidad de recursos naturales, culturales y su rica biodiversidad, nos encontramos con que un gran sector de la población tiene una economía de subsistencia, y eso los convierte en vulnerables.

Vivir en una zona altoandina, donde las tierras también son de secano, y vemos como los grandes ríos de la región centro oriental van a dar a los mares, tanto del Pacifico, como del Atlántico, sin poder aprovechar sus aguas, que cada vez son más menguadas por los relaves mineros, porque se han convertido en los botaderos de basura o donde van a parar los desagües de las ciudades que crecen al interior del país, contaminando cada vez más las aguas que muy bien podían ser aprovechadas para la agricultura sostenible, y tan poco tecnificada, que parece no importar mucho a la clase política, es otra forma de ver cómo el sistema asimétrico nos ataca a la gran mayoría de peruanos. Somos un país que aún cuenta con lagunas, que si bien criáramos especies de fauna acuática, muy bien serviría para alimentar a ese gran sector de la población con altos índices de desnutrición crónica, pero parece que no actuamos con visión, de qué cosa queremos hacer de nuestro país, y seguimos saqueándolo ahora nosotros mismos o vendiéndolo al postor que ilícitamente compra la conciencia de dirigentes y gobernantes que solo piensan en su presente angurriento, sin cuidar de nuestros recursos ni de su población.

Es decir, lo que nos falta a todos los peruanos es conocer nuestra patria, su gran legado de conocimiento de ella, no aplicamos para nada la racionalidad andina, y es por eso que nos preocupa más que las grandes empresas extranjeras se pueden ir, y ni los sueldos de hambre que pagan a los peruanos tendríamos, y los lobistas dejarían de enriquecerse vendiendo nuestra patria, el sector de la prensa limeña acostumbrada a vivir también de ese privilegio también perderían porque dejarían de percibir. Entonces el problema no está en las empresas, sino en los malos peruanos que no hacen nada para proteger sus recursos y el de todos los peruanos, y plantear reglas que conforme nos enseña la racionalidad Andina, no se debe permitir el saqueo, sino el buen uso, y donde estas poblaciones vulnerables sean las beneficiadas, en fin el tiempo vivido y el haber tenido la suerte de recorrer el país y todas sus regiones, me ha enseñado a amarlo y por eso lo defiendo. Va a ser un mejor año, cuando seamos mejores personas y mejores peruanos.