Elecciones 2021 en ligas de fútbol de Pasco, en modo pandemia, el 95 % de los dirigentes se han reelegido a pesar de ser tóxicos.

Por: TREBOR BARZOLA EUFRACIO

Definitivamente jamás habrá renovación de dirigentes en las ligas de futbol de Pasco, solo la Covid-19 puede hacer que se cambien a los amos y señores del fútbol pasqueño; el 95 % de los dirigentes de las 24 ligas distritales se han reelegido, aprovechando que las elecciones 2021 fueron en modo pandemia; de igual manera se va a proceder en las 3 ligas Provinciales y qué decir de la Departamental; hecha la ley, hecha la trampa, todo ya estaba maquinado, pues el reglamento de elecciones que la FPF había aprobado, quedó sujeto a sus antojadizas pretensiones de perpetuarse en el poder.

Según los eruditos del fútbol, no existen dirigentes que cumplan con los requisitos que emana el reglamento de la FPF, solo ellos son los enviados de Dios para corromper el fútbol en esta parte del Perú; a esto también se suma el desinterés de los dirigentes de los clubes pasqueños; la mayoría no tienen vigencia de poder o estas se han vencido; por lo tanto los sufridos aficionados tendrán que seguir viéndoles las caras y soportándoles por, no se sabe cuántos años más.

Lo que más da vergüenza son los dirigentes deportivos de la provincia Daniel Alcides Carrión, como si no existieran hombres o personas en Yanahuanca, don Juan García Encarnación ostenta el cargo de presidente de la liga provincial de Daniel Carrión por más de 30 años, este está vegetando en el poder desde antes de la época del Ing. Santiago Mucha Villegas; durante los 33 años solo ha figurado, nada bueno ha hecho por el fútbol en Yanahuanca; la Juventud del Valle del Chaupihuaranga está cojo, manco y ciego, pues todos están conformes.

En la Liga Provincial de Oxapampa también existe otra joyita, ahí está el ahijado don José Ortiz, este cacique oxapampino no suelta el poder, tiene la presidencia por más de 20 años, pretende emular al yahanuanquino; aquí también los oxapampinos no dicen nada, están conformes, pese a las múltiples irregularidades que año a año se cometen­.

En la provincia de Pasco, la Liga Provincial es más de lo mismo; sus componentes también tienen años en el cargo, según declaraciones de sus allegados, es la única liga que cuenta con vigencia de poder actualizada; requisito principal para reelegirse en el cargo o para poder ascender; en este caso les sugerimos que se presenten a las elecciones de la Liga Departamental; sin embargo, para ellos es imposible, puesto que la actual presidenta es irremplazable por propia voluntad; la señora ostenta el cargo por más de 20 años. Además de ser cuestionada a nivel nacional por ciertas irregularidades, por lo tanto, de todas maneras estos continuarán en el cargo pese a ser tóxicos para el fútbol pasqueño, salvo que por ahí se produzca un milagro; continuaremos con más detalles, atentos con la jugada.