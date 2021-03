“Si uno tiene vocación va hacer bien lo que más le gusta”

Elejalder Godos es un periodista deportivo de larga data. Es muy estimado y respetado en el mundo deportivo limeño y nacional por su experiencia, opiniones bien centradas y sus propuestas a favor del deporte nacional. A Huánuco vino en varias ocasiones a cubrir la información de León de Huánuco en la época grande de Radio Ovación. Gentilmente accedió conversar con este diario y estas son sus impresiones:

¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo?

Empecé en 1970 como ‘datero’ para la columna ‘Al Toque’, del desaparecido diario Última Hora. Luego en el año 71’, con el ‘Tigre’ Tito Navarro, me inicié en la radio, instalando cables y pasando las alineaciones en las transmisiones de ‘Campeonísimo’ de la Segunda División.

¿Cómo llegó a trabajar con ‘Pocho’ Rospigliosi?

Con ‘Pocho’ trabajé desde 1981; me llamó, nos reunimos y se selló mi incorporación a Ovación. Era un tipo distinto, trabajaba de 6 am a 1 am, aunque tenía una siesta de 4 a 5 pm, nadie podía llamarlo a esa hora. ‘Pocho’ fue lo máximo.

¿Es duro hacerse un nombre en el periodismo deportivo de nuestro país?

No es que sea duro, si uno tiene vocación va hacer bien lo que más le gusta, de tal forma que no siento que haya dureza porque todo está en uno mismo.

¿Cuál fue su primer relato de la selección?

Yo comencé a relatar en febrero de 1971, pero el primer partido de la selección que narré fue el Perú vs Argentina en 1985 en el Estadio Nacional; ganamos a los argentinos por 1 a 0 con gol de Oblitas y quedó para el recuerdo la marca de Reyna a Maradona. Es el mejor gol que narré en mis 50 años de carrera periodística.

Cuéntenos sobre sus primeros mundiales de fútbol y de vóley

Los mundiales son lo máximo, son la máxima fiesta del fútbol. Mi primer mundial fue el de Argentina 78’; fui para saber sobre la exigencia de trabajar en un evento de esa magnitud: En cuanto al mundial de vóley fue en Checoslovaquia; mi madre había fallecido y ‘Pocho’ vino a darme el pésame, en eso se me acercó y me dijo: “Preparate que en un mes te vas a Checoslovaquia”. Me animé al instante y fui a ese país, fue una experiencia inolvidable.

Usted se dio el lujo de narrar el gol con la mano de Maradona y el mejor gol de los Mundiales en México 86’

(Silencio) Yo discutía la mano de Maradona porque no creía que él podría saltar más que el portero inglés, el árbitro se la ‘comió’. El otro gol es uno de los mejores que me tocó narrar en mi vida, Maradona fue un genio de genios porque se sacaba a cualquier jugador que se le ponía al frente.

También cubrió el mundial de Italia 90’ y queda para la anécdota la entrevista que le hizo a ‘La Cicciolina’

Llegué a ella a través de los colegas de la cadena Bandeirantes de Brasil. En el canal donde laboraba me pidieron una nota distinta, y aproveché que los colegas pactaron con antelación, la cita en su oficina. Me colé con ellos. Esperé que ellos terminaran y, cuando salió la ‘flaca’, la encaré: “Somos ‘peruvianos’, queremos entrevistarte”, le dije. Me tocó el cachete y aceptó. Eso sí, me dijo que la entrevista sería en su departamento. Con mi camarógrafo no lo creíamos. Debía guardar respeto, a pesar de que se trataba de una estrella del cine porno. Hice una entrevista seria, pero al final le pregunté sobre su forma de ganar votos enseñando los senos. Me miró y enseñó los dos a la cámara. Eso causó después un revuelo en Perú: le dijeron a mi mujer que me había ido “de vacaciones “con la ‘Cicciolina’. La chica me dio 4 besos (Risas)

¿Narró alguna vez en el estadio “Heraclio Tapia”?

Por lo menos 4 o 5 veces que recuerde, lo peor era cuando viajaba por avión porque nos sentíamos cerca a los cerros y yo cerraba los ojos, narré al tradicional León de Huánuco. Huánuco es una linda tierra.

Tiki Taka

¿Comida favorita?: Tallarines

¿El mejor mundial que cubrió?: México 86’

¿A qué jugador peruano admira?: A Pedro Pablo ‘Perico’ León

¿Un libro?: Tengo varios

Elejalder Godos es…: Un ser humano común y corriente