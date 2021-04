Empresarios de Gamarra rechazan propuestas económicas de Pedro Castillo

A través de un comunicado, la Coordinadora de Empresarios de Gamarra expresó su “enérgico rechazo” a la propuesta económica del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y señaló que “viene ahuyentando la inversión”.

“Empresarios, empredendores, proveedores, socios y colaboradores de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra queremos expresar a la opinión pública nuestra profunda preocupación por el momento política-electoral que atraviesa nuestro país”, indicó.

Además, destacó que tiene el deber moral de defender la democracia y la libertad en todos su ámbitos.

“Desde nuestro emporio comercial- que nació y creció sin ayuda gubernamental-le decimos No a las estatizaciones, No a las propuestas que resultaría trágficas para la Nación y No a quienes pretender convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder”, expresó.

Diógenes Alva, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, reiteró en un programa radial el rechazó a las propuestas del aspirante por Perú Libre y consideró que el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quiere llegar al gobierno.

“Nosotros rechazamos todas estas medidas dictatoriales que amenazan a la economía del país, amenazan todo (…) queremos seguir con nuestra economía flotante y queremos seguir con nuestra mano de obra flotante y no ir a otro país a llorar así como están los venezolanos”, manifestó.