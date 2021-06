Empresarios de Huánuco de acuerdo con propuestas de Keiko

Roberto Refulio Huaccho, presidente de la Cámara de Comercio e Industrial de Huánuco, manifestó que los empresarios de Huánuco concuerdan con las propuestas planteadas en el último debate electoral por la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Para el representante de los hombres de negocios de Huánuco, los planteamientos de Fujimori en materia económica y generación de empleos son viables y realizables, tal como otorgar créditos a un millón de micro y pequeñas empresas por hasta 10 000 soles para cada una, con la facilidad de empezar a pagar a partir del quinto año.

Por otra parte, Refulio cuestionó las propuestas del candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo Terrones. Manifestó que no tiene un plan de gobierno, y sin ese “documento rector” no puede gobernar a un país. “Castillo no es estadista. Sus planteamientos no tienen sustento y resulta improvisado”, puntualizó.

Lea También:

Cámara de comercio apoya que empresarios de Huánuco compran vacunas