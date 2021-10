En hospital Valdizán desatienden a paciente con siete costillas rotas

Familiares de Kevin Yoel Crispín Crisolo (27), internado desde el 19 de septiembre en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, denunciaron que médicos de ese nosocomio lo desatienden, pues hasta la actualidad no le realizan ningún tratamiento, ni tampoco logran enviarlo a un hospital de mayor complejidad para ser tratado por especialistas.

Kevin llegó al hospital tras caer de un árbol de ocho metros de altura. Producto de la caída el joven se fracturó siete costillas y como consecuencia de ello fue diagnosticado con trauma y hemoneumotórax torácico cerrado. “Está muy grave, pero no recibe la atención adecuada”, comentó el pariente.

Kevin está a cuidado de su hermana menor Talía, y según sus parientes esa sería la razón por la cual los médicos no tramitan con urgencia su traslado a un hospital de la capital. “Somos personas humildes y por nuestra condición se burlan y no atienden a Kevin”, comentaron.

Desde el 20 de septiembre, los médicos recomendaron trasladar a Kevin a un nosocomio de mayor nivel resolutivo, para que sea tratado por un especialista en cirugía de tórax y un cardiólogo, porque dichas especialidades no las hay en el hospital huanuqueño.

Pese a esa recomendación, hasta ahora no trasladan a Kevin, pues los médicos argumentan que no encuentran camas desocupadas en los nosocomios de la capital. “Si no le tratan podría empeorar su estado de salud”, comentaron los familiares del joven que está postrado en una cama del hospital.

DATO

Kevin Yoel Crispín Crisolo contó a los galenos que tiene dificultad para respirar.